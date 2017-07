St. Georgen In St. Georgen fehlt es an Tagespflegern  Zum Info-Vortrag kommt aber niemand

In St. Georgen fehlt es an Tagespflegern – Zum Info-Vortrag kommt aber niemand

Eigentlich sollte es eine Vortragsveranstaltung werden, zum Thema: Wie werde ich Tagesvater oder Tagesmutter. Nachdem sich niemand angemeldet hat, hat unser Mitarbeiter ein Gespräch mit Patricia Neugart von TaPS (Tageskinder-Pflege-Service) geführt. Dabei zeigt sich: Der Bedarf ist groß.

Patricia Neugart sagt, dass St. Georgen als ein Schwerpunkt mit guter Vernetzung der Tagespflegepersonen bezeichnet werden kann. Und doch, besteht vor Ort ein wesentlich höherer Bedarf an Tagespflegepersonen, als vorhanden sind. So hofft Neugart, weiterhin Interessenten an der Kindertagespflege zu motivieren. Aber der Weg bis zum Einsatz als Pflegemutter oder Pflegevater ist weit.

Vor Beginn der Tätigkeit sind einige wichtige Punkte zu beachten, die letztendlich in der Qualifikation zur qualifizierten Tagespflegeperson enden. Am Anfang steht ein Fragebogen, in dem persönliche Angaben anzugeben sind. Dazu gehört beispielsweise die eigene Biografie, der Lebenslauf. Weiterhin sollen Fotos aller Familienmitglieder im Haushalt, einschließlich der vorhandenen Tiere eingereicht werden. Dazu werden auch Zeugniskopien des höchsten Schul- oder Berufsabschlusses gefordert. Eine überaus wichtige Erfüllung sind die ärztlichen Unbedenklichkeitsbescheinigungen aller im Haushalt lebenden volljährigen Familienmitglieder.

Nun folgt die schriftliche Anmeldung zum Qualifizierungskurs I-IV. Der Kurs beinhaltet 160 Unterrichtseinheiten je 45 Minuten. Daran schließt sich die Abschlussprüfung an. Für Personen mit fachpädagogischer Ausbildung sind derzeit 35 Unterrichtseinheiten angesetzt. Personen mit fachpädagogischer Ausbildung bezahlen 75 Euro Kursgebühr, alle anderen 200 Euro inklusive der Schulungsunterlagen. Die Vorlage der Teilnahmebescheinigung Erster-Hilfe-Kurs am Kind ist ebenfalls erforderlich. Dieser Kurs ist eventuell noch während Kurs I möglich.

Nach Prüfung aller Unterlagen und Zahlungseingang der Kursgebühr erfolgt die Zulassung zur Qualifizierung. Im ersten Kurs findet ein Beratungsgespräch mit der Kursleitung des TaPS, sowie der Hausbesuch durch eine TaPS-Mitarbeiterin in den Räumen statt, in denen die Tagespflege stattfinden soll.

Frühestens nach erfolgreich abgelegter Prüfung des ersten Kurses und dem erfolgten Hausbesuch kann der Antrag zur Erteilung der Pflegeerlaubnis gestellt werden. Die entsprechenden Unterlagen mit der geforderten Stellungnahme, werden an das Kreisjugendamt im Schwarzwald-Baar-Kreis eingereicht. Nachdem die Überprüfung aller Kriterien durch das Kreisjugendamt positiv erfolgt sind, kann die Pflegeerlaubnis übergeben werden.