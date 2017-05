St. Georgen Im Waldbericht sind die Käferschäden schon eingepreist

Revierleiter Leser legt vorsichtige Ertragsprognose vor. In diesem Jahr steht die Jungbestandspflege im Mittelpunkt

Ein Jahr ohne Schadensereignisse bescherte der Stadt ein gutes Betriebsergebnis im Stadtwald. Entwicklungen und Zahlen führten Bernhard Hake, Leiter der Außenstelle Triberg des Kreisforstamtes, und Revierleiter Thomas Leser im Gemeinderat vor. Unterm Strich warf der kommunale Forst 2016 161 673 Euro ab, für 2017 kalkuliert Leser sehr vorsichtig mit einem Ertrag von 51 025. 2015 brachte der Stadtwald einen Gewinn von 174 531 Euro.

Hakes Wetteranalyse lieferte die Basis der sehr konservativen Ertrags-Ausschau. So bildeten Wärme und Trockenheit Stressfaktoren für den Wald. 2016 habe es zum Glück noch im Frühjahr geregnet, was die Gefahr durch Borkenkäferbefall gemildert habe. Was folgte, war ein Sommer mit extremer Trockenheit und ein Winter mit wenig Niederschlägen. "Fallen nicht bald Niederschläge, findet der Borkenkäfer reichlich Fraß", so die Prognose. Erschwerend sei, das die Fichtenbestände, vergleichbar wie im Jahr 2003, stark geschwächt seien. Nicht ausreichend seien die Niederschläge der vergangenen Tage gewesen, ergänzte Leser am Dienstag auf Anfrage. Weil die Trockenheit bereits "eingepreist" sei, wirke sich nun nahezu jeder Mairegen positiv auf die St. Georgener Stadtkasse aus.

Der planmäßige Holzeinschlag im 550 Hektar großen städtischen Forst betrug 4800 Festmeter. Weil sich der Absatz in Richtung Jahresende insbesondere im Bereich Starkholz schleppend gestaltete, werden 300 Festmeter aus dem Verkauf der Bilanz 2017 zugeschlagen. 2016 erreichte der Stadtwald einen Erlös von 289 Euro je Hektar, was laut Leser in Baden-Württemberg Spitzenklasse sei. 2017 rechnet der Revierförster bei einem Gesamteinschlag von 4800 Festmeter nur noch mit 71 Euro je Hektar.

Eine wichtige Aufgabe der vierköpfigen Waldarbeiterkolonne wird dieses Jahr die Jungbestandspflege auf 25 bis 30 Hektar Fläche sein. Dabei handelt es sich um eine forstwirtschaftliche Maßnahme ohne Ertrag. Bei zehn bis 30 Jahre alten Bäumen mit einem Stammdurchmesser von 14 bis 15 Zentimeter werden Bäume mit Perspektive freigestellt, indem weniger aussichtsreiche Bäumchen rausgeschnitten werden. Leser setzt bei diesen vorzugsweise entlang des Höhenlinien- und des Albert-Grund-Weges durchgeführten Maßnahmen auf seine Stammmannschaft. Deshalb müsse man bei der Holzernte verstärkt auf externe Anbieter setzen. Georg Wentz (FDP) wollte wissen, wie sich der Anteil im Starkholzverkauf ausbauen lasse. Bernhard Hake meinte dazu, dass es an potenziellen Kunden fehle. Viele kleine Sägewerksbetriebe hätten inzwischen aufgegeben.

Vielfalt im Wald

"Die Waldbauern brauchen mehr Vielfalt im Wald", sagte Betriebsleiter Hake. Der Stadtwald St. Georgen sei schon recht gut aufgestellt. Die Naturverjüngung funktioniere, auch weil die Bejagung besser geworden sein. Ein Stabilitätsfaktor sei die Tanne, weil sie besser mit der Trockenheit zurechtkommt als die Fichte. Auch Kiefer – der Baum benötigt Licht und damit bewusste Kahlschläge – und Douglasie bräuchten ihren Platz. Als hochattraktiv sieht Hake die Lärche an. Bei einem Nadelholzanteil von 80 Prozent stelle man sich breit und zukunftssicher auf. Im Stadtwald St. Georgen beträgt der Anteil der Fichten 60 bis 70 Prozent, 20 Prozent der Fläche nimmt die Weißtanne ein, den Rest machen Buchen, Lärchen und sonstige Laubbaumarten aus. (wur)