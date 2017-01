St. Georgen Im Tal: 5000 Euro Blechschaden auf schneeglatter Straße

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr gab es auf der Straße Im Tal Blechschäden. Auf schneeglatter Fahrbahn war bei schlechten Witterungsverhältnissen ein zu geringer Sicherheitsabstand im Spiel.

Ein 21 Jahre alter Lexus-Fahrer geriet auf Grund von Schneeglätte von der Fahrbahn ab und stieß in einen angrenzenden Schneehaufen. Ein nachfolgender ebenfalls 21-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation nicht rechtzeitig und konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig zum Stehen bringen. Dabei kollidierte er mit dem vor ihm stehenden Lexus. An beiden Automobilen entstand ein Sachschaden in Gesamthöhe von etwa 5000 Euro. Die beiden Fahrer blieben unverletzt.