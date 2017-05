St. Georgen Im Schwarzen Tor lebt die Geschichte

Helmut Diebel organisierte einst die große Rettungsaktion. Viele Freiwilligen stehen heute hinter der Einrichtung.

St. Georgen (wm) Als vor 30 Jahren Altstadtrat Helmut Diebel 14 gleichgesinnte Frauen und Männer um sich scharte, damit das Schwarze Tor erhalten bleibt, konnte niemand ahnen, welches Schmuckstück daraus werden wird. Doch alles hat auch seinen Preis. Zahlreiche Mitglieder leisteten über Jahre und bis heute ehrenamtlich Instandsetzungsarbeiten, um das Haus seiner neuen Bestimmung zuzuführen und zu erhalten.

An der Hauptversammlung konnte Vorsitzender Hubert Urstöger mitteilen, was so alles in 2016 gelaufen ist. Auch, wenn er sagt, es war "insgesamt gesehen ein ruhiges Jahr", lag der hauptsächliche Bericht bei den Museumsführern. Zum Jahresende 2016 hörten Willi Meder und Arthur Maier in dieser Funktion auf. So stehen derzeit noch 15 aktive Mitarbeiter an Führungen zur Verfügung. Insgesamt blieb der Mitgliederstand 2016 mit 77 Mitgliedern konstant. Glücklicherweise kann der Förderverein auf 23 überaus aktive Mitglieder zugreifen, so Hubert Urstöger. Otto Rapp, Helmut Mellert und Hermann Bauknecht stehen zu Sonderführungen bereit. Der Vorsitzende betont in seinem Bericht die "sehr konstruktive Zusammenarbeit." Er wünscht sich auch, "dass das noch lange so bleibt."

Der internationale Museumstag brachte 185 Besucher in das bergstädtische Schatzkästchen im Schwarzen Tor. Die Teilnahme am Tag des Denkmals am 11. September blieb weit hinter der Besuchererwartung zurück. Die Vorführungen am Webstuhl mit Gerhard Keller und die Bürstenherstellung mit Ursula Heger aus Todtnau fanden Gefallen. Der Vorsitzende stellte die neue Vereinsbroschüre vor.

Hausmeister Otto Rapp lebt für das Museum. Er berichtet, dass jetzt alle Räume vollständig belegt sind, mit allen dazugehörigen Themen. Als eine der letzten Ergänzungen konnte Otto Rapp den Vertrag zwischen der Elektrizitätsgesellschaft Triberg und der Stadt St. Georgen von 1898 darstellen. Eine Fotografie von 1902 zeigt das Areal des Elektrizitätswerks mit Dampfkraftwerk. Am 22. Februar 1945 wurde das gesamte Werk bei einem Bombenangriff total zerstört. Mit dem biblischen Zitat, sobald hinter dem Haus das notwendige Licht angebracht wird, brauche dieses nicht mehr unter den Scheffel gestellt werden, wies Otto Rapp auf die Installation hin. Als Hausmeister war Rapp 176 Stunden tätig, nicht gerechnet die vielen Führungen. Sieben Paare haben sich in der Bauernstube das Jawort gegeben, berichtet Otto Rapp.

Über die Bewegungen in der Kasse berichtete Schatzmeisterin Renate Bauknecht. Ihrem Bericht war zu entnehmen, dass ein überschaubares Minus bilanziert wird.

Ehrungen

Beim Förderverein Schwarzes Tor wurden bei der Hauptversammlung treue Mitglieder geehrt. Seit 30 Jahren dabei sind die Gründer Elisabeth Erchinger, Gunter Fichter, Marlies Jäckle, Franz Krietemeyer, Günther Lauffer, Roland Mangler, Willi Meder, Helmut Mellert, Otto Rapp, Rita Rothfelder, Rainer Stadelbacher, Ulf Staiger, Myrtha Stieber, Hubert Urstöger und Daniela Vaas. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden Albrecht Maier und Gerhard Weisser geehrt. (wm)