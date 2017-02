Unterkirnach Im Schatten Martin Luthers: Frauen bieten der Kirche die Stirn

Ein wenig beachteter Aspekt der Reformationszeit sind die Frauen, die für eine Erneuerung der Kirche und des Glaubens kämpften. Hildegard Barth stellt sie in einem Vortrag vor.

Im Reformationsjahr dreht sich alles um Martin Luther. Doch der große Erneuerer der Kirche war nicht der einzige, der Missstände anprangerte. Weniger im Mittelpunkt, aber deswegen nicht weniger aktiv waren Frauen. Sie kämpften schon vor 500 Jahren um Anerkennung und Gleichberechtigung in Kirche und Gesellschaft. Einige dieser mutigen Frauen wird Hildegard Barth bei einem Vortrag am Donnerstag, 16. Februar im Ökumenischen Zentrum vorstellen.

Die ehemalige Lehrerin am Thomas-Strittmatter-Gymnasium für Deutsch und Französisch hat am eigenen Leib gespürt was es heißt, von der Kirche benachteiligt zu werden. "In meiner Familienlinie gibt es seit 300 Jahren Pfarrer", sagt die in Siebenbürgen, dem heutigen Rumänien, geborene Oberstudienrätin. Ihr selbst blieb der Beruf der Pfarrerin noch verwehrt. "Erst etwa 1968 wurden in Baden-Württemberg die ersten Pfarrerinnen ordiniert."

Auf die Idee, einen Vortrag über die mutigen Frauen aus der Reformationszeit zu halten, kam Hildegard Barth, nachdem sie ein Buch von Sonja Domröse über Frauen der Reformationszeit in die Hände bekam. "Das hat mein Interesse geweckt." Um sich noch intensiver mit der Materie zu befassen, las sich Hildegard Barth weiter in das Thema ein.

In ihrem Vortrag beleuchtet Hildegard Barth neben Luthers Frau Katharina von Bora auch das Wirken von Argula von Grumbach und Ursula Weyda. Beide Frauen lehnten sich im 16. Jahrhundert gegen die Kirche auf.

Argula von Grumbach trat in den Disput mit Rektoren der Universität Ingolstadt, nachdem diese einen jungen Magister zum öffentlichen Widerruf zwangen. Er hatte als Lutheranhänger unter den Studenten für diese neue Glaubensbewegung geworben. Sie forderte die Direktoren auf, sich theologisch mit dem Thema auseinanderzusetzen. Später setzte sich Argula von Grumbach weiter für die freie Verkündung des Evangeliums und verfasste Flugschriften, in denen sie die lutherische Lehre verteidigte.

Ursula Weyda sprach sich in Flugschriften mit zahlreichen Bibelzitaten gegen den Zölibat und für die Priesterehe aus. Diese Flugschrift löste eine große Debatte aus. Ein Schreiber attackierte alle Frauen, die sich nicht dem biblischen Schweigeverbot unterordneten. Dieser Angriff beflügelte wiederum zahlreiche Frauen, aktiv in der Reformation mitzumischen.

Der Vortrag

"Frauen der Reformation – mutig, klug und überzeugend" ist eine Veranstaltung der evangelischen Erwachsenenbildung und des ökumenischen Arbeitskreises St. Georgen. Der Vortrag findet statt am Donnerstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr im Ökumenischen Gemeindezentrum in der Martin-Luther-Straße auf der Seebauernhöhe. Eintritt frei.