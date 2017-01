St. Georgen Hundert Kinder absolvieren Skikurse

Die Skilehrer des Skivereins St. Georgen konnten mit ihrem Angebot doch in den Ferien beginnen.

Rechtzeitig vor Ferienende hatte der Winter nun doch ein Einsehen, und die Oberkirnacher Skilifte konnten endlich den Betrieb aufnehmen. Die Skilehrer des Skivereins St Georgen nutzten die Chance, in den Weihnachtsferien noch mit den Skikursen zu beginnen und ganz nebenbei ihre neue Teamkleidung zu präsentieren.Rund 100 Kinder im Alter von fünf bis 14 Jahren trafen sich so am vergangenen Wochenende an Brigachlift und Schloßberg, um bei perfekten Wetter- und ordentlichen Pistenbedingungen die ersten Schwünge des Winters zu üben. Die Fortsetzung der Kurse ist am kommenden Wochenende geplant. Bis dahin wünscht sich Skischulleiter Bernfred Dold noch einige Zentimeter Schnee.