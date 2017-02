StGeorgen Hoffnung auf neue Realschul-Leitung vor den Sommerferien

Für die Grundschule Peterzell und die Realschule werden weiter Schullleiter gesucht. Wahrscheinlich dürfte die Realschule früher einen neuen Chef oder eine neue Chefin haben.

Seit zum Ende des vergangenen Schuljahres die Rektorin der Realschule, Hedwig König, sowie der Rektor der Peterzeller Grundschule, Gerold Hauer, in den Ruhestand verabschiedet wurden, sind beide Schulleiterstellen unbesetzt. Zumindest bei der Realschule zeichnet sich möglicherweise eine Veränderung ab. Wie die Leiterin des staatlichen Schulamtes in Donaueschingen, Sabine Rösner, auf Anfrage sagte, wird Ende März ein Bewerberverfahren eingeleitet. Das Verfahren dauert etwa ein Vierteljahr. Zum Ende des laufenden Schuljahres könnte dort ein eventueller Nachfolger feststehen. "Davon könnte man ausgehen", so Rösner, die keine Angaben über die Zahl der Bewerber machte. Für die Peterzeller Grundschule ist derzeit kein neuer Schulleiter in Sicht. Das Amt wird derzeit kommissarisch vom Rektor der Robert-HGerwig-Schule, Jörg Westermann bekleidet, der auch die Rupertsbergschule kommissarisch leitet. Die Realschule leitet derzeit Konrektor Hubert Ilka.