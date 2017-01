St. Georgen Höllenritt auf sechs Saiten: Kabarett und Rockmusik im Deutschen Haus

"Bürger from the Hell" begeistert das Publikum in St. Georgen: Norbert Bürger spielte im Theater im Deutschen Haus und gab ein ungewöhnliches Rock­konzert mit Kabarett.

Ein schüchterner Rockmusiker ist für seinen Beruf in etwa so geeignet wie ein Kranführer mit Höhenangst oder ein Chirurg, der kein Blut sehen kann. Dass genau diese Konstellation dennoch beste Abendunterhaltung bietet, bewies Norbert Bürger, der als „Bürger from the Hell“ das Theater im Deutschen Haus rockte.

Ein Rockmusiker, gefangen im Körper und mit dem Temperament eines Finanzbuchhalters, das ist der Bürger aus der Hölle. Mit korrekt gezogenem Scheitel und dem Selbstbewusstsein eines verwelkten Mauerblümchens zupft er auf seiner E-Gitarre den Riff von „Smoke on the Water“. Das können andere Rockmusiker auch. Doch die schalten auch ihren Verstärker an, während der „Bürger from the Hell“ nur ganz leise auf seiner Gitarre zupft. Um ja kein Aufsehen zu erregen. Die Ohrstöpsel konnten getrost in der Tasche bleiben. Erst nach und nach offenbart sich, was wirklich hinter der unscheinbaren Fassade steckt. Ein Vulkan, der brodelt und kurz vor dem Ausbruch steht. Und nur durch seine eigene Courage immer wieder gebremst wird.

Skurrile Anmoderation

Dabei bedient sich Norbert Bürger technischer Raffinessen. Mit seinen Loop-Maschinen, einem Aufnahmegerät, das eine zuvor eingespielte Rhythmusfolge oder Melodienphrase permanent wiederholt, zauberte der Musiker nach und nach seine eigene Begleitband auf die Bühne. Und steigert die Intensität seiner Darbietung, die er mit skurrilen Anmoderationen immer noch weiter auf die Spitze treibt. „Ich mache auch Filmmusik. Für mein nächstes Stück suche ich noch einen Film“, kolportiert er, ohne eine Miene zu verziehen.

Irgendwann beschränkte sich der „Bürger from the Hell“ nicht mehr auf reine Rockmusik, sondern driftete in die Technoszene ebenso ab wie er plötzlich Polkas zum Besten gab – auf der E-Gitarre wohlgemerkt. Und mit einem Mal erlebt das Publikum einen wahren Höllenritt auf sechs Saiten. Und spätestens beim Lied über faule Menschen, in die der Bürger sämtliche Vorurteile und Phrasen eintütete, kroch der Vergleich zu Helge Schneider auf. Ein genialer Musiker, der sich hinter der Maske eines Komikers verbirgt.

Als der „Bürger from the Hell“ alle Attribute eines Rockkonzerts wie er selbst sagte, „abgearbeitet“ hatte, blieb am Ende nur das Stage-Diving übrig. Der Moment, wenn sich der Künstler von der Bühne ins Publikum stürzt und von den Händen der Fans durch die Menschenmassen getragen wird. Das ließ sich der Bürger selbstredend nicht entgehen und tatsächlich trugen ihn die Besucher auf Händen bis ans Ende des Saals.

