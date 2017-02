StGeorgen Hildegard Barth macht Frauenschicksale aus der Reformationszeit lebendig

Ein Vortrag über mutige Damen begeistert ihre Zuhörer

Argula von Grumbach und Ursula von Weyda, zwei mutige Frauen der Reformationszeit, hat Hildegard Barth jetzt bei ihrem Vortrag für die evangelische Erwachsenenbildung des ökumenischen Arbeitskreises St. Georg in den Mittelpunkt gestellt. Barth zeigte in ihrem umfassenden und feinsinnig ausgearbeiteten Vortrag die Stimmung der Reformation, ihre Sonnen- und auch die Schattenseiten.

Begünstigt wurden „die kurzen Jahre der Glücksepoche für die Frauen“ durch die Lutherschriften. Die darauf folgende Flucht aus den Klöstern ließ hochgebildete Frauen das Wort ergreifen, und der Buchdruck erlaubte die Veröffentlichung ihrer Äußerungen. Luther hatte dazu ermutigt, die Bibel, die es nun in deutscher Sprache gab, selbst zu studieren und den Glauben eigenverantwortlich auszulegen und zu leben. Das erforderte Mut, Entschlossenheit und Klugheit, denn der Gegenwind blieb nicht aus.

Argula von Grumbach forderte die Gelehrten von Ingolstadt zum öffentlichen Disput in deutscher Sprache heraus. Sie selbst verfügte über außerordentliche Bibelkenntnisse und wagte im tiefkatholischen Bayern mit der Verteidigung des Magisters Arsacius Seehofer Unerhörtes. Der war mit seinem reformatorischen Gedankengut an seine Grenzen geraten und Argula von Grumbach rechtfertigte ihre Argumente mit Bibelpassagen. Als Antwort auf die Äußerungen der mutigen Frau wurden Spottgedichte verfasst und ihr Frevel und Vermessenheit angelastet. Sie solle „das Haus regieren und in der Kirche schweigen“, so die Empfehlungen. Die adelige Dame verstummte erst, nachdem ihr Ehemann Repressalien erfuhr und in Nürnberg die Scheiterhaufen brannten.

Die ebenfalls bibelfeste Ursula von Weyda forderte mit ihrer Sendschrift, einem Informationsblatt, den Abt von Passau heraus. Sie beklagte die Missstände innerhalb der Kirche und bekam anonyme Hetzschriften zur Antwort. Hildegard Barth verglich den damaligen rüden Umgangston mit heutigen Kommentaren in den sozialen Medien. Ausführlich beschrieb sie die Auswirkungen von Luthers Thesen von der Flucht aus den Klöstern bis hin zu den völlig neuen Pfarrhauskonstruktionen mit verheirateten Geistlichen.

Nicht alle Mönche und schon gar nicht alle Nonnen fanden außerhalb der Klostermauern ihr Glück, so Hildegard Barth. Während die Mönche notfalls in Gewerbe und Handwerk ihren Verdienst fanden, wurden aus unbegüterten Nonnen oft das lästige Anhängsel einer Großfamilie. Ursula von Münsterberg, die in Freiburg wirkte, Katharina von Zell, Elisabeth Kruziger, Ottilia Münzer, Wibrandis Rosenblatt und Elisabeth von Calenberg waren weitere entschlossene Frauen der Reformationszeit, so die Referentin. Natürlich brachte sie kurz Katharina von Bora ins Gespräch, die Ehefrau Luthers. Misstrauisch beäugten die Zeitgenossen die neuen Ehen, die Pfarrer und Bischöfe mit Nonnen und adligen Damen verbanden. Die Kinder daraus, so der Zeitgeist, konnten nur der Antichrist persönlich sein, mit zwei Köpfen oder mehreren Gliedmaßen zuviel.

Hildegard Barth gab einen Überblick über die neu strukturierten Pfarrhaushalte und ihre außergewöhnlichen Aufgaben während der Reformationszeit, die sich bis heute auswirken und ein neues Familienbild prägten. Das Kind auf den Arm nehmen, die Windeln wechseln und für die Mutter sorgen, so Martin Luther, dazu könne man nicht zu fein sein. Hildegard Barth erinnerte aber auch daran, dass erst mehrere hundert Jahre nach dieser Blütezeit, nämlich seit 1968, Frauen gleichberechtigt in der evangelischen Kirche wirken dürfen. Denn schließlich wurden auch den Reformatoren die klugen Frauen zuviel und die emanzipatorische Blütezeit versandete.

Der Vortrag von Hildegard Barth faszinierte die Zuhörer, sie bedankten sich mit großem Applaus.

Der nächste Vortrag

"Reformation am Oberrhein und die Auswirkungen auf St. Georgen", dieses Thema greifen Pfarrer Paul Dieter Auer und Pfarrer im Ruhestand Winfried Frech für den Ökumenischen Arbeitskreis auf. Sie werden am 16. März ab 19.30 Uhr im Ökumenischen Zentrum referieren. (rib)