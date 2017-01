St. Georgen Hier wächst man geborgen auf: Neue Intendantin der Berliner Philharmoniker stammt aus St. Georgen

Interview mit Andrea Zietzschmann

Frau Zietzschmann, worin unterscheidet sich die Arbeit einer Orchestermanagerin von der Aufgabe einer Intendantin? Letztendlich ist die Funktion vergleichbar. Hier in Hamburg bin ich zuständig für vier Klangkörper und einen sehr großen Bereich, eingebettet in eine Vierländer-Rundfunkanstalt. Deswegen ist auch mein Titel beim NDR ein anderer. Im Moment leite ich einen Bereich mit über 280 Festangestellten, ich verantworte zwei Orchester, die NDR Radiophilharmonie mit Sitz in Hannover und das NDR Elbphilharmonie-Orchester in Hamburg. Dazu kommen die NDR Bigband, der NDR Chor, Konzertreihen für zeitgenössische und alte Musik, für Jazz und ein großer Education-Bereich. Wenn ich nach Berlin gehe, liegt mein Hauptfokus auf einem Orchester, den Berliner Philharmonikern, und ich habe die Verantwortung für die Philharmonie.

Was bedeutet es für Sie persönlich, Intendantin eines der bedeutendsten Klangkörper weltweit zu werden? Es ist eine große Ehre, aber auch eine große Verantwortung und Herausforderung. Ich verfolge die Aktivitäten der Berliner Philharmoniker von Kindesbeinen an. Meine erste Langspielplatte war eine Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern. Das Orchester war für mich immer etwas Besonderes.

Wie wird man eigentlich Intendantin? In einer Glosse wurde einmal schön beschrieben, dass man für diesen Job natürlich den musikalischen Hintergrund brauche, aber eben nicht nur: man sollte noch Jura und Wirtschaft studiert haben. Ein Psychologie-Studium sei auch nicht schlecht und Sprach-, aber auch Weinkenntnisse von Vorteil. Ich glaube, das beschreibt die Aufgabe ganz gut, die unheimlich vielschichtig ist und bei der man vor allem mit sehr vielen Menschen zu tun hat und Fingerspitzengefühl braucht. Letztendlich gibt es aber kein Studium oder vorgezeichneten Ausbildungsweg für diese Position. Man muss möglichst viel Erfahrung sammeln, um für eine Intendanten-Position gewappnet zu sein.

Sie haben die Elbphilharmonie in Hamburg bisher nur als große Baustelle erlebt. Jetzt, wo das Konzerthaus fertiggestellt ist, werden Sie Hamburg bald verlassen und nach Berlin gehen. Haben Sie vorher noch die Gelegenheit, Konzerte in der Elbphilharmonie zu erleben? Glücklicherweise sind wir über den Baustellenstatus hinaus. Mein Orchester probt bereits seit ein paar Wochen in der Elbphilharmonie und wir haben dort gerade unsere Büros bezogen. Für mich ist der Weg in die Elbphilharmonie schon jetzt etwas wie eine schöne Gewohnheit. Außerdem wird das NDR Elbphilharmonie-Orchester bei der feierlichen Eröffnung am 11. Januar spielen. Und da ich ja erst im September nach Berlin wechsle, kann ich die Elbphilharmonie noch einige Monate genießen.

Andere Menschen entspannen bei klassischer Musik. Für Sie ist Musik Arbeit. Wie entspannen Sie? Für mich ist Musik nicht nur Arbeit, sondern auch meine Leidenschaft, mein Leben und Inspiration. Sicherlich erlebe ich Konzerte anders als unsere Besucher, weil man die Vorbereitungen kennt und Proben gehört hat. Aber letztendlich sind Konzerte für mich immer noch die Momente im Alltag, in denen man mal entspannt, aber vor allem Besonderes erlebt. Ansonsten entspanne ich gerne in der Natur. Das war natürlich früher im Schwarzwald leichter möglich als in den Großstädten, in denen ich gelebt habe. Ich reise gerne und versuche die wenige Auszeit zu genießen. Ohne Mobiltelefon und Computer, um Zeit für die Familie zu haben. Und Skifahren ist für mich der beste Ausgleich.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit Ihrer Kindheit in St. Georgen? Ich hatte eine sehr schöne und sicher auch besondere Kindheit. St. Georgen ist ein Ort, umgeben von herrlicher Landschaft und Natur, in dem man geborgen aufwächst. Im Rückblick denke ich neben den vielen sportlichen Aktivitäten vor allem an die musikalischen Erlebnisse – ich habe viele, sehr schöne Erinnerungen.

Nicht zuletzt wurde hier ja auch der Grundstein für ihren Berufsweg gelegt mit der Jugendmusikschule. Ja, genau. Ich komme aus einer Familie, die musikalisch geprägt war. Meine Großmutter war Opernsängerin Anita Zietzschmann, mein Vater häufig am Klavier. Und ich hatte das große Glück, an der Jugendmusikschule ein Instrument zu lernen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Peter Dönneweg, als ich in der Grundschule überlegte, welches Instrument ich lernen möchte. Zur Wahl standen Querflöte oder Geige. Peter Dönneweg riet mir dann zur Geige, weil hier die Möglichkeiten, in einem Orchester zu spielen, größer seien. In der zweiten Klasse habe ich dann begonnen, Geige zu spielen. Ich bin früh ins Schulorchester gekommen, habe im Chor gesungen – und diese Erfahrungen waren für meinen weiteren Lebensweg von unschätzbarem Wert.

Wenn Sie keine Musikkarriere eingeschlagen hätten, was wäre dann ihr Berufswunsch gewesen? Mein erster Berufswunsch war eigentlich immer Ärztin. Als meine Schwester sich dann für ein Medizinstudium entschied, dachte ich, ich gehe einen anderen Weg. Ich wollte allerdings nicht Geige studieren und habe mich dann für eine kuriose Mischung aus Musikwissenschaft, VWL und Kunstgeschichte entschieden.

Was werden Sie in Hamburg am meisten vermissen? Zum einen die Schönheit der Hansestadt. Ich liebe den Hafen, an der Elbe zu spazieren, die gute Luft und auch mal eine steife Brise zu spüren und jeden Morgen mit frischen Gedanken bei der Arbeit anzukommen. Aber ich werde auch meine Ensembles vermissen. Ich bin durch die drei Jahre, in denen ich hier lebe, doch auch emotional mit vielen Menschen verbunden.