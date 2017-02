St. Georgen Henninger zum letzten Mal Chef des St. Georgener Handels- und Gewerbevereins

Der Handels- und Gewerbeverein bestätigt seinen Chef im Amt, doch der Vorsitzende will seinen Posten schon bald in jüngere Hände geben.

Eduard Henninger bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender des St. Georgener Handels- und Gewerbevereins. Er wurde bei der Hauptversammlung einstimmig in seinem Amt bestätigt, das er nach eigenen Angaben "bestimmt schon seit 40 Jahren" ausübt. Gleichzeitig kündigte Henninger an, dass dies seine letzte Amtszeit werden soll. "Es wird Zeit, das Amt in jüngere Hände abzugeben." Ihm zur Seite stehen Klaus Müller als Vizevorsitzender und Brigitte Lehmann als Schriftführerin. Als Beiräte wurden Ulrich Haas, Guido Eichenlaub, Claudius Fichter und Fritz Kaspar ebenfalls bestätigt. Andrea Lauble rückt für die ehemalige Stadtmarketingleiterin Nadja Seibert neu in das Gremium nach.

Nach einem Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres mit langen Einkaufsnächten, der Mitorganisation des Weihnachtsmarktes, die maßgeblich in den Händen des Fußballvereins FV/DJK lag und der Teilnahme an Workshops zum Stadtentwicklungskonzept blickte Henninger positiv nach vorne. "In unserer Stadt passiert viel Positives, da wollen wir als Einzelhandel auch unseren Beitrag leisten", sagte er. Der Bärenplatz sei toll gestaltet, das Hallenbad saniert und in die Gastronomielandschaft komme Bewegung, wie er am Beispiel des neuen Hotels Rosengarten im Stockwald, dem Besitzerwechsel des Hotels Kammerer und dem geplanten Hotel Federwerk aufzeigte, das in der Bahnhofstraße entsteht. Henninger bedauerte die Aufgabe eines Schuhgeschäftes, das eine Lücke in das Sortimentsangebot reiße. Ihren Beitrag zur Attraktivitätssteigerung wollen die Händler unter anderem mit ihren langen Einkaufsnächten und dem verkaufsoffenen Sonntag (Termine siehe Infokasten) leisten.

Auch eine Neuauflage der Schlemmertage ist geplant. Um die zuletzt nur mäßig erfolgreiche Veranstaltung wieder anzukurbeln, soll nicht in der Stadthalle, sondern in der Innenstadt geschlemmt werden.

Die Termine

Die Termine des Handels- und Gewerbevereins in den kommenden Monaten sind: 7. April: Lange Einkaufsnacht vor Ostern. 21./22. Mai: Frühjahrsmesse. 21. / 22. Juli: Schlemmertage, in Verbindung mit langer Einkaufsnacht. 7. September: Verkaufsoffener Sonntag in Verbindung mit dem Naturparkmarkt. 1. Dezember: Nacht der 1000 Lichter. Zudem ist am 21. Dezember wieder ein langer Einkaufsabend vor Weihnachten geplant. Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) hat derzeit 58 Mitglieder. (spr)