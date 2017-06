St. Georgen Heizmann & Draschar Elektrotechnik wird 25 Jahre alt

Technisch ständig am Ball: Insgesamt zählt der Betrieb 13 Mitarbeiter, davon sind mit den beiden Inhabern neun in der Elektrotechnik- und vier im Bereich Büro und Verkauf tätig.

Am 1. Juli 1992 starteten Hans-Peter Heizmann und Ralf Draschar in die Selbständigkeit und gründeten die Firma Heizmann & Draschar Elektrotechnik. Die Geschäftsräume befinden sich im Gebäude Luisenstraße 27. Zum Beginn der Selbstständigkeit waren die ausführenden Arbeiten auf Installations- und Reparaturarbeiten beschränkt. Zugleich setzten sich die Inhaber mit ständig neuen Technologien auseinander. Das war auch erforderlich, da auch die Kundenansprüche stets gestiegen sind.

Wenig später wurde das Dienstleistungsangebot um den Haushaltsgeräteservice erweitert. Das erste Ladengeschäft öffnete 1999 an der Luisenstraße. Fünf Jahre später zog der Verkauf in die Räume des ehemaligen Elektro-Fachgeschäftes Sauter an den Bärenplatz 9. Dort stehen 150 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung. Das Geschäft wird auch zur Anlaufstelle für Kunden, wenn es um Serviceleistungen geht. I

Die Angebotspalette im handwerklichen Bereich ist vielfältig. Die Gebäudeautomatisierung ist ein zunehmendes Fachgebiet, dem sich Elektro Heizmann & Draschar zuwenden. Vor allem die sogenannte "Smart-Home-Vernetzung" gewinnt an Bedeutung. Nicht nur der Kühlschrank, der Geschirrspüler oder die Waschmaschine sind über das Smartphone zu steuern.

So kann nicht nur bei kurzzeitiger Abwesenheit mit zu Hause kommuniziert werden. Selbst im Übersee-Urlaub kann über das Smartphone das Zuhause überwacht, oder mit dem Besucher an der Haustüre gesprochen werden, wenn an der Türe geklingelt wird.

Die Firma Heizmann & Draschar bewegt sich als innovatives Unternehmen am Markt. Die ständige Veränderung im elektrotechnischen Bereich erfordert dauerhafte Anpassung an die Gegebenheiten. Seit einiger Zeit gibt es im Unternehmen eine Wärmebildkamera, mit der thermographische Untersuchungen, beispielsweise an Motoren, elektrischen Anlagen oder heißlaufenden Lagern vorgenommen werden. Die Kamera ist ein wichtiges Kontrollinstrument im Sicherheitsbereich. Das Unternehmen ist in den Teilbereichen Thermographie und Gebäudeautomatisierung zertifiziert und auch auf der Höhe der Zeit, was die technischen Anforderungen betrifft. (wm)