StGeorgen Heiteres Lustspiel mit dem Lichtle

Der Radfahrverein Radlerliebe Oberkirnach-Brigach hat sich wieder einmal selbst übertroffen. Vor vollem Haus wurde das turbulente Lustspiel "Kommt von irgendwo ein Lichtle her" aufgeführt und rief große Begeisterung hervor.

Eine Lachsalve nach der anderen folgte den originellen Witzen auf der Bühne. Der volkstümliche Schwank wurde von dem bayerischen Autor Thomas Hafen geschrieben und von den acht Hobby-Schauspielern des Vereins ohne Probleme spontan in den heimischen Dialekt übersetzt. Obwohl Benjamin Reiner für die Lichttechnik verantwortlich zeichnete, ging das Licht ständig aus und im katholischen Pfarrhaus herrschte tiefste Dunkelheit, die von der Köchin des Pfarrers jedes Mal mit bissigen Worten gegen den Elektriker des Dorfes kommentiert wurde.

Das komplette Theaterstück wurde im Wohnzimmer des katholischen Pfarrers aufgeführt, der von Joachim Kieninger brillant dargestellt wurde. Barbara Kieninger, die im realen Leben die Ehefrau von Joachim Kieninger ist, mimte im Pfarrhaus temperamentvoll die Haushälterin Kunigunde. Nicht nur ihre lockeren Sprüche riefen Heiterkeit im Publikum hervor, die Besucher schmunzelten schon, wenn die resolute Hausfrau mit unvergleichlicher Geschäftigkeit nur den Tisch deckte.

Uwe Schnaidt spielte den Kommissar Bärwein, der ständig hinter einem Verbrecher her ist und ihn ausgerechnet – aber nicht ohne Grund – im Pfarrhaus sucht. Schließlich hatte Pfarrer Buck gemeinsam mit seinem Mesner Jakob, der von Siegfried Grießhaber dargestellt wurde, beim Kartenspiel das ganze Spendengeld verpulvert, das eigentlich für ein neues Gemälde in der Kirche bestimmt war. Um dieses Gemälde aus dem Mittelalter rankte sich das ganze Theaterspiel. Für lustige Verwicklungen sorgte Bruder Ambrosius aus dem Kloster St. Blasien, der aber eigentlich Valentin heißt und ohne festen Wohnsitz ist.

Mit unschuldigem Blick wurde er von Andreas Wentz verkörpert. Und dann gab es noch den eifrigen Briefträger Maximilian Fischer, der von Sebastian Haas gespielt wurde. Die beiden jungen Damen Magda und Iris, die im wirklichen Leben Carmen Kisch und Sonja Schnaidt heißen, sind auf der Dauersuche nach ihrem Traumprinzen. Die traurige Liebesgeschichte mit dem armen Valentin alias Ambrosius endet ebenso wie das beschädigte Gemälde in der Kirche mit einem Happy End. Zum Schluss klärt sich auch der Titel, der vom Dichterfürsten Goethe persönlich stammt und es kommt wirklich ein Lichtle daher.

Die nächsten Aufführungen sind am 28. und am 30. Dezember sowie am 5. Januar 2017. Er gibt nur noch Eintrittskarten an der Abendkasse.