StGeorgen Heinemann wird Stück für Stück zerlegt

Das Fabrikgebäude des ehemaligen St. Georgener Unternehmens weicht jetzt dem nagenden Bagger-Zahn

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

St. Georgen – Es tut sich was beim Abriss des ehemaligen Fabrikgebäudes der Firma Heinemann an der Industriestraße. An der Stelle baut der Discounter Lidl eine neue Filiale.

Noch im Dezember wurde mit dem Abriss der Fabrikhalle begonnen. Zunächst wurde das Gebäude in Handarbeit entkernt und die verschiedenen Materialien getrennt. Unter anderem mussten große Mengen asbestbehaftetes Baumaterial entsorgt werden.

Seit einigen Tagen ist der Abrissfortschritt auch von außen sichtbar. Als Abrissunternehmen wurde die Firma Rino aus Renchen mit dem Rückbau beauftragt. Das Unternehmen hat unter anderem auch das ehemalige Krankenhaus abgerissen. Mit großen Baggern rücken die Arbeiter der Gebäudehülle auf den Pelz. Bereits vor Weihnachten wurde die rostfarbene Blechverkleidung des Gebäudes entfernt und der nackte Beton kam zum Vorschein.

Die Bagger leisten ganze Arbeit. Mühelos fressen sich die Zangen durch den Beton und die Stahlträger, Stück für Stück der Fabrikhalle wird auf diese Weise abgenagt. Im Moment ist der Blick auf die ehemaligen Büroräume und das Treppenhaus freigegeben.

In wenigen Wochen wird die Fabrikhalle komplett dem Erdboden gleichgemacht und damit die letzte Erinnerung an das ehemalige Unternehmen Heinemann verschwunden sein.

An der Stelle wird der Discounter Lidl einen neuen Markt erstellen. Dieser sollte bereits im Dezember eröffnet werden. Unter anderem verzögerten Probleme bei der Altlastensanierung das Vorhaben, heißt es zur Begründung der verspäteten Arbeiten.

Der neue Lidl

Nach Angaben des Unternehmens Lidl handelt es sich beim Neubau um einen Filialtyp der neuesten Generation. Rund 2,5 Millionen Euro investiert der Lebensmitteldiscounter in den neuen, modernen Markt, der so firmenweit erst einmal realisiert wurde. (spr)