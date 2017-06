St. Georgen Handballabteilung verlegt Jedermannturnier an den Klosterweiher

Beim Weiherball wird Mitte Juli auf Sand und Gras gespielt. Firmenmitarbeiter und Vereinsmitglieder können Mannschaften bilden.

Nein, das ist keine Tanzveranstaltung, die in Anzug und Herrenlackschuhen beziehungsweise im Kostüm und auf hohen Damenschuhen zu bestreiten ist. Beim "Weiherball" sind Sportschuhe und atmungsaktive Sportbekleidung angesagt. Mit dem Rückenwind sportlicher Erfolge – zuletzt der Aufstieg der Herren in die Südbadenliga und die südbadische Meisterschaft der weiblichen B-Jugend – will die Handballabteilung des Turnvereins eine zuletzt "ausgefallene" Veranstaltungsreihe in ein attraktiveres Trikot stecken. Der "Weiherball 2017" erneuert Mitte Juli die Tradition der Jedermannturniere, die in den vergangenen Jahren aus verschiedenen Gründen ausfallen mussten. Wenn das Areal am Klosterweiher bei hoffentlich gutem Wetter die Sporthalle ersetzt, sind Firmenmitarbeiter und Vereinsmitglieder aufgerufen, diese "sensationelle (geilste) Sportart" , so die Einschätzung der Veranstalter, einmal hautnah mitzuerleben und selbst auszuüben.

Dabei planen die Organisatoren zwei voneinander unabhängige Turniere auf Sand und Rasen, bei denen zwei Sieger ermittelt werden. Jede Mannschaft spielt beide Varianten. Auf welchem Untergrund gespielt wird, wird ausgelost. Für den Ablauf bedeutet das, dass die Teams aus sechs Feldspielern und einem Torwart bestehen. Sieben kommen auf dem Rasen zum Einsatz, während auf dem Beachfeld jeweils ein Viererteam spielt. Die gesamten Mannschaften selbst können aus sieben bis zwölf Personen bestehen.

Damit aber nicht übermächtige Teams im Stile einer Best-of-Vereinsmannschaft die Turniere beherrschen, machen Regeln den Ablauf spannend. So dürfen maximal zwei aktive Spieler oder Spielerinnen unter 33 Jahre dürfen gleichzeitig in der Mannschaft eingesetzt werden. Wer sich nun wenig Siegchancen ausrechnet, sei getröstet. Denn Preise und Siegersekt sind beim Weiherball bei bestimmten Konstellationen schon vorprogrammiert. Teams, die mindesten drei Frauen einbinden, erhalten eine Flasche Sekt und das Team, das sich am coolsten in Schale wirft, wird ebenfalls prämiert.

Turnierzeiten sind Freitag, 14. Juli und Samstag, 15. Juli, 17 bis 22 Uhr und Sonntag, 16. Juli, 11 bis 15 Uhr. Bei schlechtem Wetter wäre das Wochenende 21. bis 23. Juli der Ausweichtermin. Das Startgeld pro Team beträgt 30 Euro. Ein angenehmer Nebeneffekt zum schweißtreibenden Sommersport: Der Eintritt ins Schwimmbad Klosterweiher ist für die Spieler inklusive. Ob beim Abkühlen im Weiher der sportliche Ehrgeiz fortgesetzt wird, wird sich dabei zeigen. Sicher ist aber, dass während der gesamten Veranstaltung für eine Bewirtung gesorgt sein wird. Wer beim Weiherball mitspielen möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein, die Anmeldung ist bei Georg Kaltenbach, 0175/7148486 oder gpjjkaba@t-online.de möglich.