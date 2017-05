St. Georgen Haftstrafe für Angriff auf 86-jährige Frau

Ein 41-jähriger hatte der Seniorin im Oktober 2016 die Handtasche weggerissen. Sie stürzte und ist seitdem ein Pflegefall. Der Täter stand jetzt vor dem Landgericht.

St. Georgen (emv) An einem Samstagnachmittag im Oktober vorigen Jahres war einer 86-jährigen Frau mitten in St. Georgen plötzlich von hinten die Handtasche von Arm gerissen worden. Sie stürzte und brach sich die Schulter. Seither ist die Seniorin, die zuvor noch recht rüstig war, ein Pflegefall. Tragisches Detail: In der Tasche war lediglich ein Regenschirm.

Den Täter, einen 41-jährigen Gerüstbauer, der inzwischen im Raum Frankfurt lebt, hat das Landgericht Konstanz jetzt zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. In die Strafe floss eine Verurteilung wegen versuchten Diebstahls mit ein. Zusammen mit einem 45-jährigen Trinkkumpan aus St. Georgen hatte er vor dem Überfall versucht, in einer Kneipe einen Geldspielautomaten zu knacken.

Anstiftung zum Raub

Für den Überfall wollte sich der vielfach vorbestrafte 41-Jährige mit Neigung zum Alkoholmissbrauch zunächst nicht wirklich verantwortlich zeigen. Er behauptete statt dessen, er habe durch den Genuss etlicher Bierchen einen Blackout und könne sich an so etwas gar nicht mehr erinnern. Ganz anders war allerdings das Erinnerungsvermögen seines 45-jährigen Kumpels. Als die Polizei ihn einige Tage nach dem Handtaschenraub als Tatverdächtigen geschnappt hatte, wies er den Verdacht weit von sich und nannte seinen 41-jährigen Arbeitskollegen als Täter. Der räumte die Tat der Polizei gegenüber auch ein, behauptete aber wiederum, sein Kumpel habe ihn dazu angestiftet. Deshalb war der 45-Jährige unter anderem wegen Anstiftung zum schweren Raub angeklagt.

Vor Gericht widerrief der 41-Jährige diese Behauptung und meinte, er habe das damals nur aus Ärger über den Verrat behauptet. Jetzt zeigte sich der vielfach vorbestrafte Mann eher reumütig. Ein direktes Geständnis kam ihm nicht über die Lippen, aber er bedauerte, dass er dieses Mal eine alte Dame geschädigt hatte, was für ihn immer tabu gewesen sei. Nach der Beweisaufnahme und dem indirekten Geständnis des 41-Jährigen stand seine Schuld außer Zweifel.

Eindeutige Fotos

Unter anderem hatte ein Passant eindeutige Fotos gemacht, die er dem Gericht vorlegte. Dass der Ältere den Täter zu dem schweren Raub angestiftet haben soll, konnte das Gericht trotz etlicher belastender Indizien allerdings nicht mit der notwendigen Sicherheit beweisen. Deshalb sprach man den 45-Jährigen in diesem Fall frei. Er kassierte jetzt lediglich wegen der Geschichte mit dem Spielautomaten eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 20 Euro. Der Vertreter der Staatsanwaltschaft hatte ihn in seinem Plädoyer auch für den Anstifter zum Handtaschenraub gehalten und knapp viereinhalb Jahre Haft gefordert. Das jetzt verhängte Urteil ist noch nicht rechtskräftig.