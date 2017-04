St. Georgen Gymnasiasten kommen bei M&M der Softwareentwicklung auf die Spur

Vier Zehnklässler machen im Rahmen der Berufsorientierung ein Praktikum bei der St. Georgener Softwareschmiede.

Praktikanten leiten Praktikanten an: Mit diesem Prinzip machen vier Gymnasiasten und zwei Studenten unter dem Dach der Firma M&M Software diese Woche gute Erfahrungen. Leon Daskov, Leon Haas, Maxim Garbusow und Simon Kessler bekommen im Rahmen der Berufs- und Studienorientierung am Gymnasium (Bogy) lang Eindrücke von der Arbeit eines Software-Entwicklers. Ihre beiden Betreuer sind selbst noch nicht lange dem Schulalltag entronnen. Jakob Wild und Eugeniu Grituc studieren an der Hochschule Furtwangen Informatik. Das fünfte Semester verlangt Praxis und führt beide selbst zu einem sechsmonatigen Lernaufenthalt bei M&M.

Dass die beiden Betreuern, anders als in Projekte involvierte Entwickler, den Zehntklässlern des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums die ganze Zeit zur Verfügung stehen, findet auch Personalreferentin Annette Runge äußerst vorteilhaft. Eugeniu Grituc, an der Hochschule selbst Tutor, macht es Spaß, der kleinen wissbegierigen Gruppe etwas beizubringen. Für Jakob Wild ist es spannend, das eigene Wissen vereinfacht darzustellen. Von dieser didaktischen Komponente der Bogy-Woche ist wiederum der Betreuer der beiden Studenten, Diplom-Informatiker Michael Heller, ebenfalls angetan, zumal kaum eingebunden. "So ist diese Woche nahezu ein Selbstläufer".

Die Aufgaben dieser Woche orientierten ich am Schlagwort Internet der Dinge, sagt Eugeniu Grituc. Geräte kommunizieren mit möglichst wenig menschlicher Unterstützung. Vereinfacht übermitteln die Schüler die Daten verschiedener Sensoren an einen Minicomputer, den sie in einer Programmiersprache ansprechen müssen. Diese Daten werden via Cloud an einen entfernten Rechner übertragen und dort wieder darstellbar gemacht. Die Bogy-Schüler sind begeistert. "Es ist toll, in so einer angenehmen Atmosphäre so viel zu lernen", sagt Leon Haas. "Unsere Betreuer erklären gut", lobt Maxim Garbusow und dass Informatik durchaus ein Berufsziel werden könnte, meinte nicht nur Leon Daskov.