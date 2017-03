St. Georgen Grundschüler gründen Fairtrade-Team

Das Fairtrade-Schulnetzwerk in St. Georgen hat ein neues Teammitglied. Elf Schüler der Rupertsbergschule informierten sich über fairen Handel und gründeten ein eigenes Schulteam, das sich künftig um Aktionen der Grundschule kümmert

St. Georgen – Die Rupertbergsschule hat ein Schulteam für die Kampagne Fairtrade-Schools gegründet. Elf Schüler der Grundschule kamen zum Gründungstreffen in das Café Bohnenheld. Die Grundschüler der Klassenstufen 3 und 4 trafen sich gemeinsam mit Eltern, Lehrerinnen und Vertreterinnen des Fördervereins der Schule. Katja Bieg, Lehrerin der Rupertsbergschule, informierte über das Thema Fairtrade. Außerdem gab es einen Kurzfilm zu sehen über die Fairtrade Schools Kampagne. Diesen zeigte Michaela Conzelmann, die Leiterin der schulübergreifenden Fairtrade-AG in St. Georgen ist. Das gegründete Schulteam wird zukünftig Aktionen für die Kampagne Fairtrade Schools organisieren.

Innerhalb der Kampagne werden Schulen für ihr Engagement im Bereich des fairen Handels ausgezeichnet. Die schulübergreifende Fairtrade-AG möchte dafür sorgen, dass die Schulen in St.Georgen mit dem Titel Fairtrade-School ausgezeichnet werden. Diese Schulen setzen den fairen Handel konkret im Schulalltag um- Damit möchten sie beispielsweise dazu beitragen, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauernfamilien und Beschäftigten in den Anbauländern zu verbessern. Zudem hilft die Kampagne im Kampf gegen ausbeuterische Kinderarbeit. So entstanden bereits zahlreiche Aktionen an den Schulen in St. Georgen, bei denen diese Ziele verfolgt wurden. Pausenverkäufe mit Produkten aus fair gehandelten Zutaten und Ausstellungen zum Thema fairer Handel gehören mittlerweile zum Schulalltag an den St. Georgener Schulen.

Aber auch außerhalb der Schule sind die Schüler der Fairtrade-AG aktiv und unterstützen Aktionen bei städtischen Veranstaltungen oder fahren zu Kongressen. Durch die schulübergreifende Zusammenarbeit möchten die Schulen als erstes Fairtrade-Schulnetzwerk in Deutschland ausgezeichnet werden.

Die Kinder der Rupertsbergschule zeigten sich jedenfalls beim ersten Treffen motiviert und genossen die Zeit im Cafe Bohnenheld, das sich ebenfalls für fairen Handel einsetzt. Zum Abschluss kamen alle noch in den Genuss von Fairtrade Schokolade.