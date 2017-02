St. Georgen Große Sause der St. Georgener Nesthexen zum 25-Jährigen

Petticoat statt Hexengewand und Rockabilly-Tolle statt Rosshaarfrisur – die St. Georgener Nesthexen haben sich zu ihrer großen Geburtstagssause anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens fein herausgeputzt. Beim Nesthexenball in der Stadthalle ließen es die Hexen richtig krachen.

Passend zum Motto Rock'n'Roll legte das Hexenballett eine heiße Sohle auf das Tanzparkett. Und machte klar, wohin die Reise des Abends gehen sollte. Eine ausgelassene Party mit ihren Gästen zu feiern.

Michael Stockburger, der zusammen mit Frank Weisser durch das Programm führte, streifte die Entstehungsgeschichte kurz, die vor 25 Jahren dazu führte, dass die St. Georgener Fasnachtslandschaft 1992 um eine Narrenfigur ergänzt wurde. Animiert vom Fasnachtsumzug der bis dahin einzigen Narrenfigur, den Fohrebobbele der Narrenzunft, ersannen einige Frauen und Männer die Idee, eine eigene Fasnachtsfigur ins Leben zu rufen. Auf der Suche nach einer geeigneten Figur stießen sie in der St. Georgener Chronik auf eine Sage, wonach eine alte Frau aus dem Brigacher Zinken Nest ein Buch entdeckte. Immer wenn sie darin las, geschahen wundersame Dinge um sie herum. Schnell wurde sie als Nesthexe verschrien. Erst, als sie das Buch vergraben hat, kehrte wieder Ruhe ein.

Von Ruhe keine Rede sein konnte dagegen in der Stadthalle, wo die Gäste eine ordentliche Hexenparty feierten. Die Bergstadtfetzer trieben den Stimmungspegel in die Höhe und die Besucher auf die Bänke. Um den Ohren zwischendurch eine Verschnaufpause zu gönnen, sorgten Showtanzgruppen für Abwechslung. Die Tanzgruppe Shoguna aus Tennenbronn brachte Baywatch-Atmosphäre auf die Bühne. Inklusive Rettungsboje und Wellenreiten auf dem Surfbrett. Die Schoafhexen aus Weiler zeigten einen Hexentanz im Häs.

Den Jackpot auf der Bühne knackte die Tanzgruppe 4:4 aus Bösingen, die sich thematisch ins Spielerparadies Las Vegas tanzte. Die Tanzgruppe des Turnvereins überbrachte als Geschenk ebenfalls einen flotten Tanz, ehe die Tennenbronner Guggenmusik Alcaputti die Halle endgültig in einen Hexenkessel verwandelte. Ehe DJ Twenty B musikalisch das Zepter übernahm und mit Stimmungsmusik auch den letzten Tanzmuffel tanzen ließ.

Närrische Tage

Die St. Georgener Fasnacht steuert auf die heiße Phase zu. Ab schmotzigem Donnerstag, 23. Februar, geht es rund. Um 14.30 Uhr beginnt der Kinderumzug, anschließend ist Kinderball in der Stadthalle. Um 17.30 Uhr ist Rathaussturm. Um 20 Uhr ist Weiberfasnet in der Unterkirche. Am Samstag, 25. Februar, ist um 20 Uhr Bürgerwehrball in Peterzell. Am Sonntag, 26. Februar, ist um 10 Uhr Gottesdienst in der katholischen Kirche mit Beteiligung der Narrengruppen. Am Fasnachtsdienstag, 28. Februar, ist um 14 Uhr Kinderfasnacht in der Unterkirche. Um 19 Uhr Fasnachtverbrennen auf dem Marktplatz. (spr)