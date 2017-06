St. Georgen Große Gruppe aus dem Turnverein genießt das Turnfest

Berlin ist eine Reise wert. Das sagten sich 47 Sportler aus den Abteilungen Tanz, Turnen, Handball und Tischtennis.

Das Internationale Deutsche Turnfest in Berlin wirkt auf Sportler wie ein Magnet. Klar deshalb, dass sich unter die 80 000 angemeldeten Teilnehmer auch eine stattliche Zahl Bergstädter mischte. 47 Köpfe stark war die Delegation des Turnvereins. Die meisten davon sind am vergangenen Samstag mit dem Sonderzug angereist.

Als Gruppen dabei waren die Tanzgruppen Apassiodanza und Mode of Expression sowie Sportler aus den Abteilungen Turnen, Handball und Tischtennis. Die Turnfestbesucher aus dem Schwarzwald waren am Samstag bei der großen Eröffnung am Brandenburger Tor dabei, sahen sich die Turnfestgala in der Mercedes-Benz-Arena am Montag an, staunten am Dienstagabend über die fulminante Stadiogala im Olympiastadion, an der auch Angela Merkel teilnahm. Am Mittwoch schließlich fand der große Badische Abend statt. Unzählig war die Anzahl der Mitmachangebote, die fleißig genutzt wurden. Abgesehen davon hieß es für die Meisten: Berlin erkunden und genießen.

Showarbeit absolvierte in Berlin die Tanzgruppe "Mode of Expression". Die sieben Mädchen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren hatten mehrere Auftritte im Sommergarten bei der Messe. Dort machten sie auch beim zweitägigen Wettbewerb "DTB Fun-Dance" mit und erreichten am Ende Platz acht von 19 teilnehmenden Gruppen. Das Turnfest geht am Samstag zu Ende.