St. Georgen Grässlin entlässt Mitarbeiter

Verlagerung nach Mexiko: Drei Viertel der Stellen in der Produktion werden aufgelöst.

Die Grasslin GmbH mit Sitz in St. Georgen löst drei Viertel der Stellen in der Produktion und in produktionsnahen Bereichen auf. Das teilte der Spezialist fur Energiesteuerungslösungen am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung mit. Wie viele Entlassungen das sein werden, ist derzeit nicht bekannt. Grässlin werde die Mitarbeiter aktiv bei der beruflichen Neuorientierung unterstützen, heißt es. Eine Anfrage des SÜDKURIER an die Grässlin-Geschäftsleitung läuft.

Eine strategische Neuausrichtung soll das Schwarzwälder Traditionsunternehmens langfristig sichern. Im Zuge der Neustrukturierung wurde entschieden, zentrale Teile der Produktion von Deutschland nach Mexiko zu verlagern. Am deutschen Standort wird sich Grässlin mit einem neu aufgestellten Vertriebsteam und einem starken Fokus auf die Produktentwicklung positionieren.

Die Grässlin GmbH ist ein international führender Hersteller für Zeitschalttechnik, Heizungssteuerung, Lichtsteuerung und Energieerfassung. In St. Georgen beschäftigt die Firma 145 Mitarbeiter. Seit 2007 ist das Unternehmen Teil des US-amerikanischen Energiemanagement-Konzerns Intermatic, Inc. In den vergangenen Jahren hat Grässlin einen deutlichen Umsatzrückgang verzeichnet, der das deutsche Traditionsunternehmen vor finanzielle Herausforderungen gestellt hat.

Geplant ist, die Verlagerung bis Mitte 2018 abzuschließen. In der Presssemittteilung äußerte sich Paulina Kowalkowska, European Director bei Grässlin: „Um den Standort langfristig zu halten und sichere Arbeitsplätze zu bieten, zielt unsere Unternehmensvision auf Wachstum und Innovation ab. Die Verlagerung ist keinesfalls der Anfang vom Ende, sondern eine zwingende Maßnahme, um weiterhin am Markt bestehen zu können. Einige kleine Teilbereiche der Produktion sollen weiter erhalten bleiben. Darüber hinaus hoffen wir, neue Stellen in der Entwicklung und dem Vertrieb aber auch in der Packerei, dem Lager und dem Versand zu schaffen.“