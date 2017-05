St. Georgen Grässlin: Gewerkschaft und Stadt bieten Mitarbeitern Hilfe an

Zahl der gekürzten Stellen bei Grässlin weiter unklar. IG-Metall ist für Gespräche offen. Stadtverwaltung will Angestellte weitervermitteln.

Es war der Paukenschlag zum Ende der vergangenen Woche: 75 Prozent der Mitarbeiter in der Produktion von Grässlin – entlassen. Die genaue Anzahl der Menschen, die von diesem drastischen Schritt betroffen sind, ist nicht zu erfahren. Dazu gibt es in der umfangreichen Stellungnahme keine Angabe. Die Entwicklung des Traditionsunternehmens beschäftigt die Menschen in der Bergstadt.

Für die betroffenen Angestellten eine äußerst schwierige Situation. Bis Mitte des kommenden Jahres soll der Prozess zur sogenannten Neuausrichtung abgeschlossen sein, die Kündigungen werden zum Juni 2018 ausgesprochen. Dass es in der Grässlin GmbH keinen Betriebsrat gibt, macht die Situation für die Angestellten nicht leichter. Davon ist Oliver Böhme, Gewerkschaftssekretär von der IG-Metall in Villingen-Schwenningen, überzeugt. Man habe aus diesem Grund keinerlei Kontakt zu den Angestellten der Grässlin GmbH. Es habe, daran erinnert sich Oliver Böhme, vor etwa zehn Jahren den Versuch gegeben, einen Betriebsrat zu gründen. Seither allerdings gab es keine weiteren Bemühungen in diese Richtung. Dennoch sei es dafür auch in dieser Situation nicht zu spät. Der Gewerkschaftssekretär führt als Beispiel einen anderen Fall an, den der Hess AG in Villingen-Schwenningen. Als das Unternehmen 2013 in Schieflage geriet, habe sich in dieser Situation ein Betriebsrat gegründet. "Ich kann das nur empfehlen und anbieten", sagt Oliver Böhme. Er stehe für Gespräche zur Verfügung.

Dies sei wichtig, um für Hilfe der Gewerkschaft und auch für die Geschäftsführung einen Ansprechpartner zu haben. Denn nur dann, so ergänzt Böhme, sei es auch möglich, einen Sozialplan für den Stellenabbau zu schaffen. "Das ist ohne einen Betriebsrat rein rechtlich nicht möglich", sagt Böhme.

Ein Grässlin-Mitarbeiter, der anonym bleiben möchte, weil er Konsequenzen fürchtet, erzählt im Gespräch mit dem SÜDKURIER, dass die Entwicklung innerhalb der Firma schon lange spürbar gewesen sei. Es seien immer wieder Leute aus Mexiko in St. Georgen vor Ort gewesen, die beispielsweise Betriebsabläufe untersuchten. Auch seien Mitarbeiter aus St. Georgen in dem Werk in Mexiko gewesen. Man habe seit einigen Jahren nur den Profit abgeschöpft. Diesen Aussagen widerspricht die Firma Grässlin in ihrem Frage-Antwort-Katalog. Man verzeichne seit Jahren einen Umsatzrückgang. Es heißt: "Das liegt in erster Linie daran, dass Grässlin an seinem deutschen Standort nicht wettbewerbsfähig genug ist."

Bürgermeister Michael Rieger sei in der letzten Woche von der Nachricht überrascht worden. Die genaue Anzahl der von der Kündigung betroffenen Mitarbeiter sei auch ihm noch nicht bekannt. Er betont aber, dass die Stadtverwaltung nach ihren Möglichkeiten den Betroffenen helfen will. Das Thema habe ihn am vergangenen Wochenende beschäftigt. Es sei auch nicht leicht gewesen, die Frühjahrsmesse direkt nach Bekanntwerden der Nachricht zu eröffnen. Die Verwaltung könnte für die Mitarbeiter, die ihre Arbeit verlieren, als Vermittler auftreten und beispielsweise freie Stellen bei den Firmen in der Bergstadt erfassen. Etwas Vergleichbares habe es vor ein paar Jahren schon einmal gegeben. Man könne dann auf ein Netzwerk zurückgreifen und versuchen, diesen Menschen zu einer neuen Arbeitsstelle zu verhelfen.

Die Reaktionen auf die Nachricht aus der Grässlin GmbH sind in den sozialen Netzwerken, etwa bei Facebook, meist voller Unverständnis. "Ist eine Riesen-Sauerei", kommentiert etwa Martin Berner. Andere zweifeln an, ob dieser Schritt wirtschaftlich wirklich dringend notwendig war oder ob es den Verantwortlichen nur darum geht, den Profit zu erhöhen.

Grässlin

Die Grässlin GmbH beschäftigt in den beiden Werken in St. Georgen und Peterzell 145 Mitarbeiter. Am Freitag wurde bekannt, dass 75 Prozent der Stellen in der Produktion in das konzerneigene Werk nach Juarez in Mexiko verlagert werden. Die genaue Zahl der betroffenen Mitarbeiter ist aber unklar, weil keine Angaben dazu gemacht werden, wie viele Mitarbeiter in den ensprechenden Bereichen der Produktion beschäftigt sind.