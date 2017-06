St. Georgen Gluthitze stört das Feuerwehrfest in Langenschiltach nicht

Floriansjünger bieten 45 Helfer auf. Derweil sind die Gäste im Festzelt von Tänzen und Musik hellauf begeistert.

Feiert in Langenschiltach die Feuerwehr ein Fest, wird mit der alemannischen Verkleinerungsform daraus ein "Fäschtle". Allerdings, so klein ist das Fäschtle nun auch nicht. Denn rund 500 Besucher waren um die Mittagszeit im und vor dem Zelt. Dort ließ es sich gut aushalten und so manche Küche blieb ob des Speiseangebots nicht nur in Langenschiltach kalt.

Teilortkommandant Manfred Aberle strahlte. Schließlich hat er auch schon weniger besucherfreundliche Wetterlagen zum Fest gehabt. Heute wurde die Feuerwehr für den geleisteten Arbeitseinsatz belohnt. Rund 45 Helfer befanden sich im Dienst oder hielten sich in Bereitschaft. Das Servicepersonal war zu Höchstleistungen gefordert. So groß wie der Durst der Gäste war, so schnell konnten nicht zeitgleich alle Gäste versorgt werden. Manfred Aberle bat um Nachsicht, was auf Verständnis traf. Alle, die ein Tablett in der Hand hatten, kümmerten sich um Durst und Hunger der Gäste.

Bereits am Vormittag spielten die Badner Buebe zum Frühschoppen auf. Mit handgemachter Musik überzeugten an der Steirischen Harmonika Peter Kunz, an der Gitarre Bernhard Furtwängler und am Schlagzeug Erich Moosmann. Das Repertoire der Badner Buebe ist breit gefächert und dem Publikum gefällt es. Erst nach einer Zugabe konnte sich das Trio von der Bühne verabschieden.

Es folgte die Kindertanzgruppe vom Trachtenmusikverein Langenschiltach. Deren Leiterin Daniela Pogorzelski kündigte die sechs Tänze an. Sie erklärte auch, dass die Gruppe im Mai 2016 mit neun Kindern gegründet wurde. Heute sind bereits 19 Kinder in der Tanzgruppe dabei. Die Darbietung "Ziegel auf der Hütt" gehört seit vielen Jahren bei der Langenschiltacher Tanzgruppe zum Tanzauftakt.

Unter der Leitung von Sascha Jager spielten sich die Musikerinnen und Musiker der Trachtenmusikkapelle in die Gunst des Publikums. Mit dazu beigetragen hat der Auftakt mit dem Bozener Bergsteigermarsch. Vor dem Zelt im Baumschatten war der Kindergarten Spatzennest mit Bastelarbeiten und der Spielstraße umlagert. Fahrten auf dem Feuerwehrauto wurden zu späterer Stunde den Kindern angeboten.