In 50 Jahren hat sich so einiges getan im Einkaufsleben. Nicht nur eine neue Währung veränderte das Einkaufverhalten, sondern vor allem die unbegrenzte Auswahl im Regal

Haben Sie schon mal versucht, einen langen Zeitrahmen darzustellen? Wie macht man 50 Jahre eines Lebens sichtbar? Versuche gibt es viele, zum Beispiel mit einem Metermaß oder mit 50 Rosen, darüber freuen sich vor allem Frauen. Oder mit 50 gemalten Herzen auf edlem Büttenpapier, 50 aneinander gehängte Bonbons oder Äpfel. Bei letzteren müssen genügend Mitesser helfen, die Girlande zu verputzen. Aber auch eine Fotostrecke tut es, sofern es genügend Fotos aus der Vergangenheit gibt. Eine St. Georgenerin suchte und fand in alten Zeitungen – also vor 50 Jahren – die Anzeige einer seit 50 Jahren noch existierenden Supermarktkette, was eigentlich schon eine kleine Sensation ist. Dort aufgelistet waren Waren, die wir heute noch konsumieren und somit war die Idee geboren, hier nach altem Muster einzukaufen und dem Jubilar dann ein entsprechendes Sortiment zusammen zu stellen.

Gesagt, getan. Und damit begann eine Odyssee durch die Regale und eine Demonstration der Konsumveränderungen. Denn so etwas Einfaches wie weißen Reis gibt es nur noch in Bio- oder Naturform, sonst als Risottoreis, Milchreis, Paellareis und in Schnell-Kochtüten. Auf der Suche nach schlichtem Bienenhonig hatte die Käuferin die Wahl zwischen gefühlt 20 Sorten und zehn Anbietern: Akazienhonig, Tannenhonig, Fichtenhonig, Blütenhonig und so weiter. Sie nahm Imkerhonig, das kam dem „Bienenhonig“ noch am nächsten. Zwei Dosen Hering in Tomatensoße – damals ein gern verzehrtes Angebot – zum Preis von einer waren nicht zu finden. Es gab lediglich eine zum Europreis des damaligen DM-Angebots. Aber etwas gab es noch in alter Form und vom gleichen Hersteller: eine Flasche Doppelkorn, Preis zahlenmäßig nicht teurer als vor fünfzig Jahren, nur eben in Euro. Auf Süßwaren und Knabbereien verzichtete die Käuferin, das Angebot war ihr jeweils zu groß und zu vielfältig.

Der dann mit dem Warenangebot von vor fünf Jahrzehnten Beschenkte bestaunte die Idee und die Preisentwicklung. Und sagte dann schmunzelnd: Siehst du, Qualität überlebt immer – und hielt die Flasche Doppelkorn hoch.