St. Georgen "Global Playerz" in Stadthalle: Fair-Trade geht auch als Musical

Das Musical "Global Playerz" wurde vor 500 Schülern in der St. Georgener Stadthalle aufgeführt. Dabei gibt es neben Unterhaltung auch viele Denkanstöße für die Viert- bis Sechstklässler.

St. Georgen – Es wird auch mal "Scheiße" gesagt im Musical "Global Playerz", das gestern für Schüler der vierten bis sechsten Klassen der Stadt aufgeführt wurde. Bewusst jugendlich und lebensnah gibt sich das Stück, das ein Trio in der Stadthalle präsentierte. Die Absicht war klar: Das, so lautet die Selbstbezeichnung, "Punkmusical über globale Gerechtigkeit und Fairtrade", sollte den Teenies schauspielerisch eine moralische Botschaft mitgeben. Misst man diesen Erfolg daran, wie still sich die rund 500 Schüler bei den zwei Aufführungen verhielten und bei den Musikstücken mitmachten, könnte das gelungen sein.

Die Handlung des Stücks in der Zusammenfassung: Die drei Freundinnen Nia, Skazz und Katey haben gemeinsam eine Band. Als Katey zum ersten Mal Ghana, das Heimatland ihrer Eltern, besucht, sieht sie unter welch schlechten Bedingungen ihre Verwandten dort im Slum der Hauptstadt Accra leben. Ein dreijähriges Kind ist unterernährt – spielerisch wird den Zuschauern dann vermittelt, woran das liegen könnte: an Lohnausbeutung der Eltern oder weil landwirtschaftliche Flächen in Entwicklungsländern lieber für zu Benzin oder Tierfutter verarbeiteten Nutzpflanzen verwendet werden. Es stellt sich aber heraus: In diesem Fall ist ein Investor Schuld, der auf den ehemaligen Flächen der Familie Kakao herstellt. Und dieser Investor ist niemand anderes als der Vater von Bandmitglied Nia. Es gibt Streit, doch am Ende raufen sich alle zusammen und zeigen, wie man mit kleinen Aktionen wie einem Waffelverkauf oder einem Spendenlauf und natürlich durch Kauf der entsprechenden Fair-Trade-Produkte etwas dagegen machen kann.

Mit dieser Einstellung gewinnen die "Global Playerz" am Ende dann gleich noch einen Musikwettbewerb.

Als "total positiv" wertete Michaele Conzelmann den Auftritt der Musical-Combo: "Das gibt nochmal neuen Schwung", sagt sie mit Blick auf die zahlreichen Fair-Trade-Bemühungen in den Schulen und die am Sonntag beginnende "Weltfairänderer"-Woche. Bei der an die Vorstellungen anschließenden Fragerunden zeigte sich das Interesse der Schüler: Was die Schauspieler denn selbst für fairen Handel machen würden wurde da in etwa gefragt. Oder ob die Darsteller denn selbst schon einmal in Afrika waren. Und umgekehrt, als die Darsteller das junge Publikum nach Ideen fragten, wie man fairen Handel unterstützen können, da gingen in der Stadthalle gleich 30, 40 Hände in die Höhe.

Das Musical

"Global Playerz" ist eine rund einstündige Aufführung, die von einem Trio des Theaters Sonni Maier gespielt und gesungen wird. Es soll nach Angaben des Theaters "über globale Zusammenhänge, über Hunger, Armut und Lohnausbeutung" aufklären und zeigen, "was ein deutscher Durchschnittsteenie dagegen tun kann". Das Ensemble Sonni Maier, Susanne Lachermund und Andy Little tourt mit dem Musical durch ganz Deutschland. Den Doppelauftritt in St. Georgen hatte die Fair-Trade-AG zum Teil bei einer Veranstaltung in Karlsruhe gewonnen. Damit es zwei Aufführungen geben konnte, schoss die Bürgerstiftung St. Georgen noch Geld dazu. (dod)