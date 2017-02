Glanzvorstellung

Die Stadt präsentiert sich attraktiv mit einem breiten Sportangebot, dass nicht nur heimische Bürger lockt. Die SÜDKURIER-Serie St. Georgen in Bewegung gibt einen Einblick

St. Georgen ist eine Sportstadt. Dabei glänzt sie nicht mit Spitzensportlern und Sportvereinen, die einem bei Olympia oder internationalen Meisterschaften begegnen. Sie glänzt mit einer sportlichen Vielfalt, die sich durch Möglichkeiten für Jedermann auszeichnet. Zugegeben, es ist ein anderer Glanz als der von Medaillen und Pokalen von Spitzensportlern und Profiklubs. Dafür ist es ein nachhaltiger Glanz, denn das Sportangebot wird regelmäßig poliert. Die SÜDKURIER-Serie St. Georgen in Bewegung wird in den kommenden Wochen einen Blick darauf werfen und das überdurchschnittliche Sportangebot vorstellen.

Es sind beispielsweise die knapp 30 Vereine, die die Basis des Sportlebens bilden und sich immer wieder aufs Neue für mehr Bewegung und Aktivität engagieren. So sorgt unter anderem der Turnverein zweimal im Jahr für ein neues Kursprogramm. Die perfekte Einstiegsmöglichkeit für Neustarter, denn diese Angebote sind für Jedermann und nicht an eine Vereinmitgliedschaft gebunden. Hier stehen die Hallentüren allen offen. Das stärkt die Infrastruktur und macht die Stadt attraktiv für potentielle Neubürger. Sie glänzt nicht nur mit Arbeitsplätzen, sondern auch mit dem perfekten Ausgleich neben dem Arbeitsalltag. Mit dem Projekt Bewegte Kommune – Kinder setzt die Stadt zudem da an, wo es am wichtigsten ist – bei den Kleinsten. Umgesetzt wird das Projekt mit einer Gewinnerstrategie, indem das Vereinsleben und das Schul- und Kindergartenleben mit speziellen Bewegungsangeboten verknüpft wird. Damit ist Sport und Bewegung von Anfang an Teil des Lebens.

Es sind nicht Medaillen und Pokale, die für sportlichen Glanz sorgen. Es sind die Vereine, Angebote und Menschen, die allen in der Stadt ein gesundes Leben ermöglichen. Sie sorgen für ein aktives städtisches Leben, was die größte Trophäe für St. Georgen ist.

Und Ihr Kommentar

