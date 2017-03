St. Georgen Gesundheitswoche macht Medizinthemen für Laien verständlich

Bei der Jubiläumsauflage gibt es sogar etwas zu gewinnen.

Kompakt wie nie: So präsentiert sich vom 2. bis 7. April die Jubiläums-Gesundheitswoche. Mit Ausnahme des Auftaktkonzerts am Sonntag, 2. April, 19 Uhr, in der Lorenzkirche und des anschließenden Empfangs im Gemeindehaus finden die allemsamt kostenlosen Veranstaltungen im Rathaus statt. Neben Fachvorträgen (wir berichteten) bietet die Gesundheitswoche eine Vielzahl von Vorführungen, Tests und Mitmachangeboten. Sogar ein Gewinnspiel ist angeschlossen.

Ganz aktiv zeigt sich der Rotkreuz-Ortsverein. Jeweils um 19.45 Uhr wartet ein praxisnahes Programm. Am Montag stellen sich die Schulsanitäter der Robert-Gerwig-Schule vor, am Dienstag wird die Scheu vor dem lebensrettenden Autonomen Externen Defibrillator (AED) genommen und am Mittwoch gibt es Wissenswertes zur Blutspende zu hören. Die Herz-Lungen-Wiederbelebung aufzufrischen steht am Donnerstag an und am Freitag spricht Fritz Wassmer über die neue Integrierte Rettungsleitstelle. Das abendliche Gedächtnistraining mit Sabine Hummel sei, weil abwechselnd, die ganze Woche empfehlenswert, warb Initiator Johannes Probst für den einstündigen Programmpunkt jeweils ab 18.30 Uhr. Eine Anmeldung ist im Rathaus unter 870 erforderlich.

Heimische Arztpraxen ermöglichen jeden Abend im Wechsel Untersuchungen von Blutzucker, Blutdruck und Cholesterin. Auch Impfpässe werden kontrolliert. Dokumentiert wird die Teilnahme der Abendveranstaltungen. Regelmäßigkeit lohnt sich. Wer mindestens drei Stempel sammelt, kann fünf Eintrittskarten zum Hallenbad gewinnen. Verlost werden 20 Ticketpakete.

Kapazitäten aus dem Schwarzwald-Baar-Klinikum oder Königsfelder Albert-Schweizer- und der Baar-Klinik geben aktuelle Einblicke in ihre Fachbereiche. "Diese Professoren und Fachärzte kennenzulernen nimmt die Angst vor einem Klinikbesuch", stellte Probst einen Zusatzeffekt neben den Informationsgewinn. Über Lebererkrankungen spricht am Montagabend Professor Eike Walter, ehe Professor Steffen Baumeister auch über ästhetischen Erfolge der plastischen Chirurgie berichtet. Berufliche Belastungsstörungen in Richtung Burnout hat der Facharzt Dirk Pade am Dienstag auf dem Schirm, dass Essverhaltensstörungen mehr sind als Bulimie erläutert danach der Diplom-Psychologe Wolfgang Trenkle.

Drei Vorträge am Mittwoch: Wissenswertes rund um Hals-Kopf-Tumoren hält Privatdozent Christian Mozet bereit, ehe die Oekotrophologin Uta Loreit auf die Ernährung bei Übergewicht eingeht. Professor Paul La Rosée berichtet über hochwirksame Medikamente, die eine Chemotherapie obsolet machen. Die Vorträge am Donnerstag sind dem Thema Alter zugeordnet. Ilse Gehrke, spezialisiert auf Altersmedizin, informiert über die Besonderheiten einer medikamentösen Therapie im Alter. Im Anschluss wird ein bei der Obergfell TechnologyGroup entwickeltes Assistenzsystem für Senioren vorgestellt. Der Vortrag des Facharztes Emanuel Metzger über Leberentgiftung geht über in die Einführung in ein 14-tägiges Leberfasten. Die Fachärztin Katja Haußmann-Betz setzt mit dem Vortrag über die Polyneuropathie den Schlusspunkt. Diese Nervenerkrankung äußert sich beispielsweise durch Kribbeln in Armen und Beinen.

Jubiläum

Das komplette Programm findet sich auf der Homepage www.st-georgen.de unter dem Reiter Leben in St. Georgen/Gesundheit/Gesund leben mit St. Georgen und liegt im Rathaus und in Arztpraxen aus.

Die St. Georgener Gesundheitswoche findet dieses Jahr zum 25. Mal statt. Der Arzt Johannes Probst, Gründer und zuständig für die Inhalte, kennt in Baden-Württemberg keine Kommune, die ein solche Reihe so lange pflegt. "Die Stadt lebt das", freut sich auch Organisatorin Melanie Reinl über die Woche mit kompakten und für Laien verständlichen Vorträgen. (wur)