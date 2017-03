Gesundheitswoche feiert den 25. Geburtstag

In der ersten Aprilwoche stellen Experten Neuigkeiten in ihren Fachgebieten vor. Das Kammerorchester bestreitet den Auftakt.

St. Georgen (wur) "Musikalische Kostbarkeiten aus der Romantik und der Moderne" eröffnen am Sonntag, 2. April, die Jubiläums-Gesundheitswoche. So ist das Konzert des Kammerorchesters St. Georgen betitelt, das unter der Leitung von Reinhard Ziegler am 19 Uhr in der Lorenzkirche gespielt wird. Zu hören gibt es Werke von Geores Bizet, Leos Janacek, Benjamin Britten, John Rutter und Dimitri Schostakowitsch. Der Eintritt ist frei. ach dem Konzert folgt ein Empfang zum 25-jährigen Bestehen der Gesundheitswoche.

Nach der Musik als Medizin, so das Motto, folgen von Montag bis Freitag im Rathaus täglich Vorträge, Mitmachaktionen und Vorführungen. Angeboten werden Gedächtnistraining, Blutzucker-, Cholesterin- und Blutdruckmessungen und Rotkreuzdemonstrationen aus dem Bereich Erste Hilfe. Am Montag, 3. April, folgen nach Begrüßung und Einführung durch Bürgermeister Rieger und den Initiator und Organisator der Gesundheitswoche Johannes Probst ein Überblick über Lebererkrankungen durch Professor Eike Walter und über "Das Schöne in der Chirurgie" durch Professor Steffen Baumeister. Um berufliche Belastungsstörungen geht es am Dienstag, 4. April. Es spricht der Facharzt Dirk Pade. Über Essverhaltensstörungen referiert der Diplom-Psychologe Wolfgang Trenkle.

Wissenswertes rund um Hals-Kopf-Tumoren vermittelt am Mittwoch, 5. April, der Privatdozent Christian Mozet. Über Ernährung bei Übergewicht referiert die Diplom-Ökotrophologin Uta Loreit und über den Abschied von der Chemotherapie spricht Professor Paul La Rosée. Ilse Gehrke stellt m Donnerstag, 6. April, Besonderheiten der medikamentösen Therapie im Alter vor. Über einen Tag mit aus dem Leben mit einem Assistenzsystem berichten Martina Wagner und Frank Obergfell von Obergfell TechnologyGroup. Über Leberentgiftung in Form des Leberfastens berichtet am Freitag, 7. April, der Facharzt Emanuel Metzger. Danach stellt die Fachärztin Katja Haußmann-Betz die Polyneuropathie, eine vielfache Nervenschädigung, vor. Fast alle Referenten arbeiten im Schwarzwald-Baar-Klinikum oder in Königsfeld. Die Vorträge beginnen um 20 Uhr.