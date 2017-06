St. Georgen Geschafft! In St. Georgen schaffen alle die Abiprüfung

Geschafft! In St. Georgen schaffen alle die Abiprüfung

61 Schüler am Thomas-Strittmatter-Gymnasium meistern die spannenden Prüfungstage. Die Prüfungskommission ist von den gezeigten Leistungen beeindruckt.

Alle 61 Abiturienten des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums haben ihr Abitur bestanden. Am Freitag wurde das Ergebnis verkündet. Drei Schüler erreichten demnach den Notenschnitt von 1,0.

„Die Spannung an den vergangenen beiden Tagen war spür- und greifbar“, sagte die Vorsitzende der Prüfungskommission, Eva Jäger, vom Gymnasium Gosheim-Weigheim. Viele Schüler hätten beeindruckende Leistungen gezeigt, das Prüfungskomitee habe aber auch tapfer kämpfende Schüler gesehen. Als Trostpflaster für jene Schüler sagte Jäger, dass das bestandene Abitur „nur ein Schritt ist, dem viele weitere Schritte folgen, an denen ihr wachsen könnt“. Es sei wichtig, die richtige Richtung einzuschlagen.

Die bestandene Prüfung sei aber auch ein Zielpunkt, zu überlegen, wer die Väter und Mütter dieses Erfolges sind. Eva Jäger animierte die Schüler dazu, sich bei Eltern, Familie, Freunden und vielleicht sogar den Lehrern zu bedanken, die in den vergangenen Jahren über manche Hürde hinweg geholfen haben. „Genießen sie die Euphorie dieses Sieges“, schloss sie.

Schulleiter Ralf Heinrich freute sich ebenfalls, dass alle Schüler bestanden haben. „Dem Prüfungsausschuss ist es gelungen, das Maximum aus euch herauszuholen.“ Dies zeige auch, dass drei Schüler die Traumnote von 1,0 erreicht haben. Anschließend lud der Freundeskreis des TSG mit Vorsitzendem Daniel Papst zum Sektumtrunk ein.

Das Abitur am Thomas-Strittmatter-Gymnasium bestanden haben: Vivien Abelmann, Julia Ahn, Sara Balka, Felix Bartler, Marwin Beutler, Marcel Bohnert, Silvan Broghammer, Patrick Dietz, Laura Donath, Alina Fiedler, Christian Flaig, Jan-Niklas Franke, Janina Ganter, Maximilian Gebelein, Tim Görke, Carolin Götz, Carina Grießhaber, Jenny Grünig, Deborah Haas, Nadine Haas, Anne Habermaier, Jasmina Haus, Julian Heinzmann, Leonie Hilser, Madita Holzmann, Jonas Janz, Gabriel Kaddik, Selina Kemmerle, Pia Kienzler, Josephine Klausmann, Alexander Konradi, Isabel Maurer, Mona Meder, Daniel Moosmann, David Moosmann, Janine Moosmann, Leonie Moosmann, Bianca Moosmann, Bianca Moosmann (tatsächlich zwei; sie wohnen in Tennenbronn sogar in der gleichen Straße), Bernhard Nolte, Johannes Nolte, Natalie Obergfell, Peter Reutlinger, Neil Richter, Aarón Rodríguez Schichl, Maxime Rößle, Lara Rosenfelder, Claudia Roth, Marius Roth, Victoria Schiestl, Eve Schmidt, Marina Schuhbauer, Nadja Schuhenn, Miriam Schwab, Surreya Tafuro, Lars Thomsen, Madeleine Ullrich, Sylejman Vrangaloski, Thomas Wälde, Saskia Weisser, Tim Zeiser.

Zeugnisübergabe

Die Abiturfeier mit Zeugnisübergabe und Preisverleihung an die besten Schüler des Jahrgangs findet am Samstag, 8. Juli, um 9. 30 Uhr in der Stadthalle St. Georgen statt.