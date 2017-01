St. Georgen Gerwigstraße ist Einbahnstraße

Aufgrund der hohen Schneemengen, die am vergangenen Wochenende gefallen sind, hat die Stadtverwaltung aus Gründen der Verkehrssicherheit in der Gerwig- und der Ludwig-Weißer-Straße die Einbahnstraßenregelung eingeführt

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Hier kämen mit Gegenverkehr momentan keine zwei Fahrzeuge aneinander vorbei. Der Bauhof hat bereits einige Engpässe beseitigt und ist momentan weiter damit beschäftigt, Schnee abzufahren. Sollte in den kommenden Tagen noch mehr Schnee die Straßen verengen, müsse weiter über entsprechende Regelungen nachgedacht werden, so die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.