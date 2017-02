St. Georgen Gerwig-Schüler lernenvon den Profis kicken

Mobil des Fußballbundes in der Schule vor OrtExperten trainieren spannend und effektiv

St. Georgen – Nicht nur in Jahren einer Welt- oder Europameisterschaft steht Fußball bei Kindern und Jugendlichen hoch im Kurs. Die Schüler der Klasse 4a der Robert-Gerwig-Schule haben das Thema Fußball in den vergangenen Unterrichtseinheiten im Sportunterricht behandelt. Am Mittwoch war das DFB-Mobil des Deutschen Fußballbunds zu Gast im Sportunterricht, um mit den Viertklässlern ein effektives und abwechslungsreiches Fußballtraining zu absolvieren.

Dabei ging es nicht darum, den nächsten Messi oder Ronaldo im Klassenverbund zu entdecken. Vielmehr zeigten Peter Brosi, Koordinator des DFB-Mobils in Südbaden, und Konrad Faber, Spieler beim Verbandsligisten Freiburger FC, wie Fußball im Schulsport mit wenigen Mitteln spannend und effektiv gestaltet werden kann. Die Motivation, die dahinter steht, formulierte Peter Brosi so: "Wir wollen Lehrkräfte an Grundschulen durch unser Demonstrationstraining motivieren, sich intensiv mit dem Thema Fußball im Schulsport zu befassen." Dies könnte beispielsweise bei einer Einbindung in die Ganztagsschule auch in Fußball-Arbeitsgemeinschaften münden.

Auf die Idee, die Fußballprofis zu engagieren, kam die Klassenlehrerin der Klasse 4a, Andrea Moosmann, die gleichzeitig auch den Sportunterricht leitet. Sie zog aus dem Training neue Impulse für die Gestaltung des Sportunterrichts. "Es ist gut, sich neue Ideen und Methoden für den Sportunterricht abzuschauen", so die Lehrerin.

Nach einem Aufwärmtraining zeigte Konrad Faber zunächst einige Balltricks, die die Kinder staunen ließen. Bevor die Kinder selbst mit dem Ball verschiedene Geschicklichkeitsübungen machen konnten, gab es eine kurze Theorieeinheit. "Das Wichtigste beim Fußball spielen ist zuhören", machten die Fußballprofis den Kindern zu deren Verwunderung klar.

Dann hieß es ran an den Ball. In verschiedene Teams, die die Namen großer Fußballmannschaften trugen, lieferten sich die Teams Duelle und rannten um Hütchen, versuchten, den Ball möglichst lange auf dem Bein hüpfen zu lassen und rückwärts zu dribbeln. Zum Abschluss gab es ein kleines Turnier, das ebenfalls mit neuen Ideen gespickt war. So schossen die Spieler statt auf Tore auf umgelegte Sitzbänke.

Das DFB-Mobil

Das DFB-Mobil rollt seit 2009 quer durch die Republik. Nachdem zunächst nur Fußballvereine angefahren wurden, steht das Angebot mittlerweile auch Schulen zur Verfügung. Das DFB-Mobil wird komplett über den Deutschen Fußball-Bund DFB finanziert und ist für Schulen und Vereine kostenlos. Weitere Informationen im Internet: www.dfb.de/dfb-mobil. (spr)