St. Georgen Gerhard Oberling hat wenig Freude an seiner Lorenzkirche

Der Modellbauer hat das Gotteshaus im Jubiläumsjahr nachgebaut. Doch ausstellen darf er sie im Namen der Kirchengemeinde nicht. Denn Vertreter des Ältestenrates bemängeln am Modell zu viele Abweichungen zum Original.

St. Georgen – Betrübt sitzt Gerhard Oberling am heimischen Küchentisch. Sein Kümmernis steht vor ihm auf dem Tisch, hat in etwa die Größe eines Postpakets und leuchtet von innen. Es handelt sich um ein Modell der Lorenzkirche, das der Rentner von Januar bis April in unzähligen Stunden gefertigt hat. Das Modell, das für den Transport und zur Bedienung eines Lämpchens gar über einen abnehmbaren Turm verfügt, hätte er gerne zum 150-jährigen Jubiläum der Lorenzkirche gezeigt, doch seitens der Kirchengemeinde erhielt er eine Ablehnung.

"Das Modell ist wunderschön, aber es ist nicht unsere Lorenzkirche", sagte gestern Karlheinz Klitsch aus dem Ältestenkreis der Lorenzgemeinde auf Nachfrage. Er hatte Oberling in seiner Wohnung an der Bergstraße besucht um das Modell in Augenschein zu nehmen. Schon zuvor standen, jeweils bei Einzelbesuchen, der Vorsitzende des Kirchengemeinderats Sven de Vries und Anita Gunkel, ebenfalls aus dem Ältestenkreis, staunend vor dem Kirchenmodell. Laut Klitsch seien es zu viele Abweichungen vom Original, die es nicht möglich machten, mit dem Modell die Kirche zu repräsentieren. "Schon die Anordnung der Fenster ist nicht richtig. Zudem stimmt die Dachneigung des Kirchenschiffs nicht. Außerdem stehen über den Eingängen Rund- und nicht Spitzbögen", listet Klitsch die Hauptdifferenzen auf. Die Modellunterschiede zur echten Sandsteinfassade und zum Dachbelag fielen da gar nicht so sehr ins Gewicht, auch der Kirchturm sei recht gelungen. Kurzum: Die Gemeinde würde sich, zumal sie mit dem Modell in der Öffentlichkeit stünde, mehr Exaktheit wünschen.

Bleibt ein enttäuschter Modellbauer, der die Abfuhr nicht verstehen möchte. Vor kaum zwei Monaten hat der 80 Jahre alte Tüftler viel Lob geerntet, als in der Tourist-Info ein von der Stadt gekauftes Modell des alten Krankenhauses vorstellte. 250 Arbeitsstunden verwendete Oberling damals, 360 waren es jetzt bei der Lorenzkirche. "Ich bin kein Fachmann", verweist er auf unvermeidliche Unterschiede zum Original. So waren es im Wesentlichen einfache Werkzeuge wie Hammer, Feile, Kleber und Stichsäge, mit denen er Sperrholzplatten in seine Version des Gotteshauses verwandelte. Kein Aufwand war ihm dabei zu groß. Stets zur Mittagszeit wurde die Baustelle kurzzeitig auf den Boden verfrachtet. Die Arbeit erforderte eine ruhige Hand und viel Geschick, denn "sonst hat man mehr Kleber an den Fingern an sonstwo". Herzblut, Materialkosten und Zeit steckte Oberling in das Projekt. Auch Ehefrau Doris hatte ihre Aufgaben. Nicht nur, um mit dem Staubsauger die Balance zwischen Küche und Werkstatt zu halten. Nein, sie war seine Assistentin, als der Modellbauer mitten im Winter von außen die Lorenzkirche vermessen hat. Echte Baupläne habe ihm Pfarrer Friedemann Fritsch zwar auswärts besorgt, doch diese seien erst eingetroffen, als der Gebäudekorpus schon fertig war.

Unzählige Stunden auch, um im Internet eine einigermaßen originalgetreue Sandsteinfassade zu finden und dann die Steinelemente vor dem Druck künstlich zu verkleinern. Oder die Jagd nach den drei Ziffernblättern. "Bei Faller in Gütenbach war Fehlanzeige, fündig geworden sind wir bei einem Uhrenbauer in Triberg". Und das zu satten Preisen: "Drei Euro pro Zeiger und vom Ziffernblatt gar nicht zu reden", erinnert sich Doris Oberling.

Doch gerade diese drei Ziffernblätter hätten nun wenig Ähnlichkeit mit dem Original, differenziert Klitsch. Oberling, der nach der Wende mit seiner Frau aus dem Raum Halle in die Bergstadt gezogen war, hätte seiner neuen Heimatstadt gerne ein großes Werk zukommen lassen. Die monierten Unterschiede sind seiner Ansicht marginal. "Zumal es ja noch kein Modell der Lorenzkirche gibt", fügt er an. Von seinem Modell hat er momentan genug. Änderungen will und kann er nicht einbringen. Seine Lorenzkirche wird er auf den Dachboden räumen, wo bereits einige der von ihm gebauten Nachbauten berühmter Bauwerke stehen.

Klitsch bedauert die Enttäuschung. Ein Modell der Lorenzkirche samt Gemeindehaus habe es vor Jahren gleichwohl gegeben. Lange sei es auf einem Dachboden im Stockwald gelagert, später habe es in der Geschichtstruhe gestanden. Danach hätten sich leider die Spuren verloren. Würde man es finden, wäre eine Restaurierung vielleicht denkbar.

Das Jubiläum

Vor 150 Jahren, im Oktober 1867, wurde die Lorenzkirche eingeweiht. Rund um das Jubiläum ranken Einzelprojekte. So wurde erst vor ein Wochenfrist der neu gestaltete Kirch-Vorplatz eingeweiht. Seit einem halben Jahr ist eine umfangreiche Festschrift in Arbeit, die spätestens zum Festgottesdienst fertig sein wird. Der große Geburtstag wird am Sonntag, 8. Oktober, mit einem großen Festgottesdienst gefeiert. Die Festpredigt hält der Landesbischof der Evangelischen Landeskirche in Baden, Jochen Cornelius-Bundschuh. (wur)I