St. Georgen Geparktes Auto beschädigt und geflüchtet

Mehrere hundert Euro Schaden nach Unfall auf Discounter-Parkplatz. Verursacher kümmert sich nicht um den Schaden.

Bereits am vergangenen Mittwoch, so teilt die Polizei nun mit, hat ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken auf einem Discounterparkplatz in der Industriestraße einen dort abgestellten Opel Meriva beschädigt und ist anschließend geflüchtet.

Der Meriva stand im Zeitraum von 16.15 Uhr bis etwa 17.00 Uhr auf dem Discounterparkplatz, als der Unbekannte dagegen fuhr und so Schaden an dem Opel in Höhe von mehreren hundert Euro anrichtete. Die Polizei St. Georgen ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet unter der Telefonnummer 07724/949500 um Hinweise.