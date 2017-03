Generationswechsel in der Tourist-Info

Marianne Kieninger geht in Ruhestand, Marion Hess übernimmt die Leitung. Beide betonen die engen und herzlichen Kontakte zu den heimischen Gastgebern.

"Das" Gesicht der Tourist-Info hat Anfang den Ruhestand angetreten. Doch bei Marianne Kieninger ist der Übergang geschmeidig. Nachdem sie fast 19 Jahre in der Tourist-Info in St. Georgen wirkte, führt sie dort auf Basis eines Minijobs ein Lieblingsprojekt weiter. Es sind die Urlaube für Pflegebedürftige, deren Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt. Hier seien beim Buchen sensible Gespräche und die Kunst des Zuhörens gefragt, wenn in engem Kontakt mit dem Lorenzhaus der Bedarf geklärt und passgenaue Angebote erstellt würden, schwärmt sie. Gleichwohl wird die 63-jährige St. Georgenerin Zeit finden für ihre fünf und zwei Jahre alten Enkelkinder oder fürs Bummeln in Freiburg oder Offenburg. Und wenn ihr private Verbindungen die Schweiz als Wanderressort ans Herz legen, will sie ihre Wanderschuhe auch für Touren auf heimischen Pfaden schnüren.

Bemerkenswert war der Kontakt mit "ihren" Gastgebern. "Die sind hervorragend und verbessern sich ständig", schwärmt Kieninger für die vielen familienfreundlichen Bauernhöfe in den Ortsteilen. Man mag es kaum glauben, dass diese agile Tourismusbotschafterin vor 49 Jahren, als Jugendliche ihre Verwaltungsausbildung noch im alten Rathaus begonnen hat. An improvisierte Räumlichkeiten, etwa mit Amtsstuben im Bergstüble, und ein tolles Team erinnert sie sich in diesen Jahren. 1971 wechselte sie ins Vorzimmer von Bürgermeister Günter Lauffer, wo sie sich berufsbegleitend zur zertifizierten Sekretärin weiterbildete. Nach einer Familienphase mit Teilzeittätigkeiten begann ihr "zweites Leben" in der Stadtverwaltung St. Georgen 1997 im Hauptamt.

Ein Jahr später, als Jörg Lembeck an die Spitze der Tourismusverwaltung aufrückte, wechselte sie in eine "total spannende Tätigkeit" und ein Team, zu dem zunächst Ingrid Hölscher und später – bis heute – Birgit Lieber angehörten. Nach dem Wechsel Lembecks in die Zentrale des neu geschaffenen Ferienlands wurde Marianne Kieninger in St. Georgen Chefin der nicht mehr städtisch geführten Touristik-Zentrale.

"Dies Erfahrungen kann man nicht wettmachen", schwärmt Marion Hess auch vom freundlichen, offenen Umgang ihrer Amtsvorgängerin mit den Gastgebern. Vier Monate haben die beiden in der Einarbeitungsphase zusammengearbeitet. Jetzt ist die 23-jährige Tribergerin, die beim Ferienland Kauffrau für Tourismus und Freizeit gelernt hat, Chefin. Ferienland-Geschäftsführer Julian Schmitz freut sich über das Eigengewächs und den Glücksfall, "dass jemand, der aus der Raumschaft stammt, den Feriengästen die Gegend näher bringt". Mit ihrer Freundlichkeit stehe Marion Hess ganz in der Traditon von Marianne Kieninger, die mit Herzblut, aber auch Ruhe, Menschlichkeit und Empathie agiert habe. Durch die Mitarbeit am neuen Wanderbooklet hat die neue Chefin nun selbst Lust aufs Wandern bekommen.