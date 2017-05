Rat berät das Stadtentwicklungskonzept. Fragen und Antworten zu dem, was man schon weiß.

Das Jahr 2030 klingt ganz, ganz weit weg. Es trennen uns noch vier Bundestagswahlen, drei Kommunalwahlen und ebenso viele Fußball-Weltmeisterschaften von diesem Jahr. Manch einer, der heute noch arbeitet, wird bis dahin längst Rentner sein, mancher Schüler längst berufstätig. Die 13 Jahre Zeitdifferenz lassen das Jahr ziemlich ungreifbar werden. Und doch: Diese Woche beschließt der Gemeinderat ganz konkrete Vorstellungen, wie St. Georgen zur besagten Zeit aussehen könnte und sollte. Am Mittwoch stimmt der Rat über das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Isek) 2030 ab.

Aber was besagt das Machwerk in dem Begriffe wie elf Leitthemen, elf Schlüsselprojekte, viele Handlungsfelder und handgezählte 86 sogenannte Bausteine verarbeitet sind? Dazu wird es am 30. Mai um 19 Uhr eine Bürgerinformation in der Stadthalle geben. Dörte Meinerling vom betreuenden Büro „Planbar hoch 3“ gibt aber bereits jetzt einen Einblick in die Eckdaten.

Was wird da konkret beschlossen? „Ein Stadtentwicklungskonzept für die nächsten 15 Jahre“, sagt Meinerling. Also Ziele, wie St. Georgen 2030 in verschiedenen Bereichen aussehen soll – und welche Wege dahin führen könnten. Begonnen hatte der Isek-Prozess im September 2015, die Vorschläge der Bürger, Verwaltung und der Stadtentwickler wurden nach und nach in die vorliegende Form gegossen. Zudem gibt sich die Stadt ein Leitbild. „St. Georgen im Schwarzwald ist eine Stadt für alle Lebenslagen. Die Menschen stehen bei uns im Mittelpunkt. Wir schreiben das Miteinander groß“, sind die ersten drei Sätze – in gleichem Tonfall geht es dann über gut eine Din-A4-Seite weiter.

Und was steht im Konzept? In erster Linie: ziemlich viel. „Das Herzstück sind die Schlüsselprojekte", sagt Meinerling. Sie sind zumindest konkreter als die sogenannten Leitthemen. Konkret sind die elf Schlüsselprojekte: Fachkräfte für eine starke Wirtschaft, St. Georgen erleben und genieße, Grüne Achse, Kommunales Energiekonzept, Bildungsstadt im Schwarzwald, Industriekultur St. Georgen, Bergauf und Bergab mobil, Zentral Wohnen, Gemeinsam das Morgen gestalten, Stadt- und Ortsteile erleben, Treffpunkt Innenstadt. Was darunter alles fällt, wird in der Bürgerinformation genauer beleuchet.

Ist das Ganze irgendwie verbindlich? „Natürlich hat das ganze nicht die Rechtskraft wie etwa ein Bebauungsplan", sagt Meinerling. Im Klartext: Das Papier ist eine absolut unverbindliche Absichtserklärung. Eine bloße Luftnummer ist es deswegen aber nicht. Zum einen wird es einen Entwicklungsbeirat geben, der die Projekte priorisiert und überwacht, ob sie umgesetzt werden und darüber dann auch öffentlich informiert. Wie er zusammengesetzt wird, will Meinerling im Detail noch nicht sagen. Vertreter der Stadt werden darin sitzen, Vertreter des Planungsbüros, „es sollen aber auch immer wieder von außen Leute dazu geholt werden", so Meinerling.

Und die Bürger sind jetzt raus aus dem Prozess? Jein. „Die Entwicklung des Stadtentwicklungskonzepts ist damit jetzt abgeschlossen, da kann man also keine Beiträge mehr machen", sagt Meinerling. Wer gute Ideen habe, könne sich aber natürlich trotzdem weiterhin gerne ans Rathaus wenden. Außerdem haben die Bürger gerade wegen der Unverbindlichkeit des Isek-Papiers eine wichtige Aufgabe: „Die Lokalpolitik macht sich ja unglaubwürdig, wenn sie nichts umsetzt", so Meinerling. Auf diese Absichten zu achten, wird eine wichtige Aufgabe der Bürger sein.

Und das ist jetzt alles Zukunftsmusik oder geht es bald los? Die schiere Größe des Projekts – immerhin geht es um nicht weniger als eine ganze Stadt – lässt schnelle Ergebnisse unmöglich werden. „Am wichtigsten ist, und da sind sich alle einig, die Umgestaltung der Innenstadt", so Meinerling. Deswegen wird das – bei Zustimmung zum Konzept – als erstes angegangen. Im Herbst könnte man laut Meinerling dann entsprechende Förderanträge stellen, dass diese schon 2019 bewilligt werden ist aber eher unwahrscheinlich – so schnell werden auf dem Marktplatz also keine Bagger anrollen.

Infoveranstaltung

Der Bürgerinformationsabend zum bis dahin sehr wahrscheinlich beschlossenen Stadtentwicklungskonzept findet am Dienstag, 30. Mai, 19 Uhr in der Stadthalle statt. Dabei werden die Inhaltspunkte des Konzepts und das weitere Vorgehen vorgestellt. (dod)