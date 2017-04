St. Georgen Geldbeutel aufs Regal gelegt: Diebstahl im Discounter

So ein Ärger: Ausweise, EC-Karten und mehrere hundert Euro sind weg.

Einer 41-jährigen Kundin wurde am Donnerstagvormittag zwischen 9 und 9.30 Uhr in einem an der Industriestraße gelegenen Discounter die Geldbörse entwendet. Die Frau hatte sie kurz auf einem Regal abgelegt. Im Geldbeutel befanden sich neben Ausweisen und EC-Karten Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Angaben zum Vorfall oder zu verdächtigten Personen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in St. Georgen unter der Nummer 0 77 24/94 95 00 zu melden.