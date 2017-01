StGeorgen Gegen jede Krankheit wächst ein Kraut

Ernährungsberaterin Anja Muckle stellt den Darm in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen

St. Georgen (kim) Lebendig und spannend präsentierte Anja Muckle vor rund 45 Mitgliedern des Obst- und Gartenbauvereins das Thema „Gut verdaut.“ Die Ernährungsberaterin unterstrich ihren zweieinhalbstündigen Gesundheitsvortrag mit bunten Bildern und räumte mit zahlreichen Irrtümern auf.

„Ich freue mich sehr über die vielen Senioren, die heute gekommen sind“, strahlte Muckle und wies darauf hin, dass die meisten älteren Leute viele Pillen schlucken. Manchmal gehe es nicht ohne Tabletten, doch eine echte Alternative seien Naturheilmittel. „Für jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen“, behauptete sie und stellte eine ganze Menge von diesen Pflanzen vor, die Krankheiten vorbeugen oder sie unter Umständen auch heilen können.

„Es ist ungeheuer wichtig, was wir in uns hineinfuttern, davon hängt es ab, ob wir uns wohlfühlen und gesund bleiben“, wusste die Ergotherapeutin. Wenn sie in ihrer Praxis mit den Klienten über Ernährung spreche, dann seien alle davon überzeugt, dass sie sich ausgewogen ernähren. „Dabei ist unser Fleischkonsum viel zu hoch und wir essen zu viel tierisches Eiweiß, das heißt, wir nehmen zu viel Omega 6 zu uns“, betonte die vierfache Familienmutter.

Diese ungesättigten Fettsäuren seien sehr schädlich. Viel gesünder wirke Omega 3, das enthalten sei in Gemüse, Nüssen und manchen Ölsorten, vor allem im Leinöl. „Unser Problem ist nicht das Fett, sondern der Zucker, der auch im Getreide enthalten ist, denn ein einziges weißes Brötchen enthält etwa 2 Würfelzucker“, verriet Anja Muckle ihren staunenden Zuhörern.

Zwei Billionen Darmbakterien

Die Industrie betrüge ihre Kunden nach Strich und Faden. So werde zum Beispiel fettarmes Joghurt angeboten, das dafür aber mit Stärke angereichert sei. Der Darm spiele eine entscheidende Rolle bei der Verdauung, denn dort werden 80 Prozent der Gesundheit entschieden, wie die Referentin informierte. „Wir Menschen haben zwei Billionen Darmbakterien, das sind deutlich mehr, als wir Körperzellen haben“, argumentierte sie. Und um den Darm herum gebe es mehr Nervenzellen als im Gehirn.