St. Georgen Gefährliche Droge: Expertin warnt Landfrauen vor Zucker

Gesundheitsberaterin Siglinde Bach überzeugt die Landfrauen: Zucker macht krank. Sie empfiehlt gesündere Alternativen.

35 Landfrauen und ein Mann interessierten sich für den Vortrag von Siglinde Bach aus Breitnau. Im Gasthaus Krone verkündete die Gesundheitsberaterin ihr Credo: Zucker ist eine Droge, die süchtig macht. Sie untermauerte ihre These mit beeindruckenden Statistiken und machte Werbung für eine gesunde Ernährung.

Der Zuckerverbrauch weltweit habe sich im Laufe der vergangenen 50 Jahre verdreifacht. „Noch nie gab es so viele Zuckerkranke in Deutschland wie heute, insgesamt sind es acht Millionen“, sagte Siglinde Bach. Für diese Patienten geben die Krankenkassen pro Jahr 50 Milliarden Euro aus. Das Schlimmste aber sei, dass so viele Kinder und Jugendliche betroffen sind.

Seit 30 Jahren habe sich der Anteil der übergewichtigen Jugendlichen um 50 Prozent erhöht. „Heute sind 15 Prozent der Kinder zu dick und sechs Prozent gelten sogar als fettleibig“, betonte die Referentin. „Geben Sie Ihren Kindern und Enkeln nichts Süßes“, mahnte sie.

Rückenprobleme durch Kalk-Räuber

Rosinen und Nüsse könne man den Kleinen schenken, aber niemals Schokolade. Auch die Hyperaktivitäts-Störung (ADS) bei Kindern und Jugendlichen beruhe oft auf zu viel Süßspeisen. „Schüler werden davon unruhig und nervös“, zeigte sich Siglinde Bach überzeugt. Zucker sei ein Kalk-Räuber, darum gebe es heute so viele Rückenprobleme und Karies. Zucker ist auch ein Vitamin-B-Räuber und die Folgen seien Leber-Erkrankungen und Verdauungsstörungen.

„Zucker verkürzt nicht nur unser Leben, sondern sorgt dafür, dass wir es mit vielen Beschwerden verbringen“, sagte die Expertin. Sie habe das selbst am eigenen Leib erfahren. Als sie 25 Jahre alt war, hätten alle ihre Zähne gewackelt und heute sei sie dank ihrer Ernährung kerngesund.

Ausführlich ging Bach auf die süße Werbung ein und riet besonders ab vom weißen Fabrikzucker, aber auch vom braunen Zucker. Alle Mineralien und Vitamine werden entfernt, bevor er in den Handel komme. „Honig ist die beste Zuckersorte, backen und kochen mit Honig ist das Beste“, riet die Referentin, bevor sie zum Abschluss gesunde Rezepte verteilte.