St. Georgen Gedächtnistraining bei der Gesundheitswoche: Kommunikation ist ein wichtiger Baustein

Sabine Hummel schult das Gedächtnis mit verschiedenen Übungen. Vieles davon lässt sich auch im Alltag anwenden.

Gedächtnistrainerin Sabine Hummel faszinierte die Teilnehmer am einstündigen Gedächtnistraining im Rahmen der Gesundheitswoche nicht nur mit den Aufgaben, sondern sie gab ihnen auch wertvolle Tipps für den Alltag. "Die Kommunikation ist ganz wichtig", erklärte sie, "gehen Sie in einen Verein, gehen Sie unter die Leute". Und die Bewegung nannte sie als weiteren wichtigen Bestandteil, geistig fit zu bleiben.

Mit vermeintlich einfachen Aufgabenstellungen brachte sie die Runde auch mal in Bedrängnis. Etwa dann, wenn das Durchzählen bei einer bestimmten Zahl durch eine Handlung ersetzt wird. Da passierten Fehler, die die Teilnehmer selbst wunderten. Beim Gedächtnistraining mit Sabine Hummel empfand dies jedoch keiner als Niederlage. Jeder entdeckte bei den verschiedenen Aufgaben seine Stärken und seine Schwächen. Dies bestätigte ihnen Sabine Hummel. Je nach persönlichem Talent könne sich der eine eben keine Namen merken oder die Wahrnehmung bleibt oberflächlich.

In ihrem ganzheitlichen Training schärfte sie die Konzentration, die Wahrnehmung, aber auch Feinmotorik und Wortfindung. Besonders eine Aufgabe mit einer optischen Täuschung stellte die meisten in der Runde vor ein echtes Problem, während Einzelnen der Blick für die Lösung offensichtlich war. Eine feinmotorische Aufgabe, mit zwei Wäscheklammern einen Bierdeckel weiterreichen, schulte die Koordination. Sabine Hummel hatte für ihre Runde viele Ratschläge für den Alltag. So unterstütze die Fingerfertigkeit die Gedächtnisleistung und als Übung könne man mit Wäscheklammern dies trainieren. Die Übungsstunde verging rasch, war voller Anregungen und machte Freude. In einer entspannten Atmosphäre erlebte die Runde, dass das Training gut tut, um ausgetretene Denkpfade zu verlassen.