St. Georgen Gartenrundgang mit Antonio Santalucia: 55 Sorten Obst und Gemüse

Antonio Santalucia kultiviert in seinem Garten 55 Sorten Obst und Gemüse. Geht man mit ihm durch die Beete, spürt man viel Leidenschaft. Zudem gibt er Tipps fürs gute Gärtnern.

St. Georgen – Antonio Santalucia hat mit Sicherheit nicht den größten Garten St. Georgens. Doch die Sortenvielfalt, die er darin anbaut, dürfte so manchen Obst- und Gemüsehändler neidisch werden lassen. Rund 55 verschiedene Sorten an Früchten, Kräutern, Salaten und vielem mehr kultiviert der Hobbygärtner in Beeten und Pflanzkübeln. "Wir haben hier im Jahr 1976 gebaut und seitdem hat sich das eben so entwickelt", sagt Santalucia lächelnd.

Bei Santalucia gibt es nicht nur fast jede Art an Obst und Gemüse, es gibt sie dann auch noch gleich in verschiedensten Varianten. Von der milden Paprika bis zur scharfen Peperoni, von der kleinen Cocktail-Tomate bis zur großen Fleischtomate, einen Apfelbaum, der so veredelt ist, dass er gleich vier verschiedene Apfelsorten trägt. Dazu kommen Raritäten, Trauben, die nach Erdbeere schmecken, besondere italienische Bohnen, die man hier kaum bekommt, und irgendein Beerenstrauch, den er mal von Bekanntschaft aus dem Osten geschenkt bekommen hat – Santalucia weiß selbst nicht einmal, wie das Gewächs nun eigentlich heißt. Selbst wer mit Santalucia eine starke Stunde durch seinen Garten marschiert, hat danach den Eindruck, bei Leibe nicht alle Sorten entdeckt zu haben.

Santalucia, 1964 aus den Abruzzen nach St. Georgen gekommen, bezeichnet sich selbst als "stolzen Gastarbeiter". Zum stolzen Gartenarbeiter wiederum scheinen ihn die besten Eigenschaften gemacht zu haben, die man seinem Herkunftsland und seiner jetzigen Heimat nachsagt. Da sind zum einen italienische passione und amore, Leidenschaft und Liebe. Etwa, wenn er erklärt, wie er einmal nachts um halb zwölf mit der Taschenlampe im Gewächshaus stand, "um zu schauen, wo denn die Schnecken immer her kommen." Oder, wenn spürbar wird, wie sehr er den Garten auch für seine Enkelkinder pflegt: "Es ist so eine Freude, wenn sie das frische Obst und Gemüse essen, etwa die kleinen Tomaten und Beeren, da habe ich extra viele für sie." Eine Rutsche und Baumhaus hat er für die Kleinen im Garten ja ohnehin schon errichtet.

Dem Garten liegt aber auch eine absolut deutsche Systematik zu Grunde, alles scheint bis ins Detail durchdacht zu sein. Das Wassersammelsystem, das über Dächer und unter Wegen verläuft und so die Regentonnen füllt – bis zu 250 Liter benötigt Santalucia an heißen Tagen. Oder sein Eigenbau, halb Geräteschuppen, halb Gewächshaus. Der hintere Gebäudeteil ist mit schwarzer Dachpappe verkleidet, "damit er sich schön aufheizt". Viele Löcher in der Trennwand lassen diese Luft dann in das Gewächshaus strömen, "so ist dort auch nachts warm". Bester badischer Tüftlergeist. Da Santalucia Saat-, Setz- und Umsetz-Zeiten fein abstimmt, hat er auch fast das ganze Jahr über etwas zu ernten: "Blattsalat haben wir so bis Februar frisch."

Was Santalucia antreibt, täglich bis zu zwei Stunden in seinem Garten zu verbringen? "Schon mein Vater hatte früher eine Landwirtschaft, ich kenne es gar nicht anders", erklärt er. Vernarrt ist er in seinen Garten allerdings nicht: "Wenn ich in Urlaub gehe, gebe ich ihn halt in gute Hände, das ist kein Problem." Es geht ihm aber auch um etwas Anderes: "Wenn man Obst und Gemüse kauft, weiß man heute gar nicht mehr, was alles drin und dran ist – wir versorgen uns lieber fast komplett selbst." Ein weiterer Grund: "Viele Kinder glauben mittlerweile ja, das Essen kommt einfach aus dem Kühlschrank", sagt Santalucia, "ich freue mich deswegen, wenn meine Enkel oder auch ihre Freunde einen ganz anderen Bezug dazu haben." Santalucia ist ein Naturfreund, bekämpft Schädlinge nur mit natürlichen Mitteln und hat in seinen Beeten auch immer Platz für Pflanzen, die nur Insekten nutzen: "Sie sollen ja auch von etwas leben." Dasselbe sagt er, als während des Gartenrundgangs ein Vogel ein paar Beeren von einem Strauch pflückt. Santalucia kann es verkraften: Immerhin hat er ja auch noch genug schwarze, rote und weiße Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren – und so weiter.

Gartentipps von Antonio Santalucia

Richtiger Boden: Er ist für Santalucia das entscheidende Kriterium für den Erfolg im Garten. Schön locker, aber nicht sandig muss er sein, "dicke Brocken sollte man auf jeden Fall mit der Hand zerreiben". Sät er neu, kauft Santalucia besonders feine Anzuchterde dazu. Damit die Pflanzen genug Nährstoffe haben, schwört er auf in die Erde gearbeiteten Rinderdung vom Bauern: "Aber lange gereiften, nicht ganz neuen, der nur aus Stroh besteht." Zudem gibt er beim Setzen etwas Hornspäne auf den Boden.

Richtig Säen und Setzen: Schon im März fragen Santalucia Bekannte, ob er denn schon neu gesät habe. Nein, antwortet er dann immer regelmäßig. "Man braucht schon Geduld, muss sich dem Wetter hier anpassen und lieber etwas warten." Sonst wachse zwar die Pflanze stark, bilde aber keine Blüten. Wenn man warte, bis es warm wird, entwickle sie sich dann viel schneller und besser.

Richtig Gießen: "Lieber nur alle zwei, drei Tage einmal richtig gießen, als die Pflanzen täglich nur den Duft von ein paar Tropfen Wasser spüren zu lassen", rät Santalucia. Und vor allem: Das Wasser nicht einfach nur über die Pflanzen leeren, sondern gezielt und direkt am Boden gießen. "Sonst bleibt etwa bei Salat Wasser zwischen den Blättern und verdampft – bei so einer Feuchtigkeit bedanken sich die Läuse." Auch zu kalt sollte das Wasser nicht sein.

Richtig Ernten: "Man braucht hier Fingerspitzengefühl", so Santalucia. Nicht einfach die komplette Tomatenrispe abtrennen, obwohl noch viele Tomaten daran unreif sind. Und etwa bei Gurken nicht gewaltvoll die Frucht abreißen: "Lieber die Schere nehmen, bevor man die Pflanze schädigt." (dod)