St. Georgen Funkenflug-Filmabend mit der Regisseurin

Stephanie Kiewel brachte einen Preis mit ins Theater im Deutschen Haus. Die Trophäe soll später im Rathaus stehen.

Trotz winterlicher Bedingungen draußen konnte das Theater im Deutschen Haus am vergangenen Dienstagabend ein paar Besucher empfangen. Erneut wurde der Kurzfilm Funkenflug über den St. Georgener Stadtbrand 1865 wurde gezeigt. Der Film der damaligen Filmstudentin Stephanie Kiewel ist mittlerweile weltweit bekannt und räumte bereits zahlreiche Preise ein. Zuvor beanspruchte er im Spätsommer 2014 zwei Wochen Drehzeit in St. Georgen und Umgebung und ingesamt rund eineinhalb Jahre Vorbereitung. Uraufgeführt wurde Funkenflug im September 2015. Am Dienstagabend gehörte auch Stephanie Kiewel der kleinen Zuschauerrunde an. Mit dabei hatte sie Runde an, die den Film genoss. Mit dabei hatte sie den Publikumspreis, den das Funkenflug-Team beim Kurzfilmfestival Kalmthout in Belgien in der Kategorie „Bester Internationaler Kurzfilm“ gewonnen hat. Die Trophäe wird dem vor kurzem verstorbenene Mitproduzenten Arno Schwarz gewidmet und soll demnächst im Rathaus aufgestellt werden.