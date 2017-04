St. Georgen Für ein buntes Osterfest: Eierfärben im Ökumenischen Zentrum

Mit viel Fantasie und Farbe gestalteten die Kinder und Jugendlichen beim Osterbasteln im Café des Ökumenischen Zentrum in St. Georgen Eier.

Klassisch einfarbig oder ganz in Bunt: Ausgeblasene sowie hartgekochte Eier in allerlei Varianten gestalteten die Teilnehmer des Osterbastelns im Ökumenischen Zentrum. Ihre schönsten Kunstwerke in den Händen halten von links Sebastian Beuerle, Karia Pisapia, Eileen Baumeister mit ihrer Tocher Jelenia auf dem Arm, Nele Böttcher, Lena Sprich und Ronja Dilger.