St. Georgen Für den guten Zweck: Auktion für Trikot von SC Freiburg-Profi Christian Günter läuft

Der Erlös kommt der Bürgerstiftung St. Georgen zu Gute. Das Anfangsgebot liegt bei 250 Euro. Das Ende der Versteigerung ist in der Nacht auf Sonntag.

Die Saison in der Fußball-Bundesliga ist vorbei und mit etwas Glück dürfen die Profis des SC Freiburg sich in der kommenden Saison sogar auf europäischer Bühne präsentieren. Mit etwas Schützenhilfe aus Dortmund, die den DFB-Pokal gewinnen müssen, damit die Breisgauer in den Genuss der Europa League kommen, wird dann auch der aus Tennenbronn stammende Christian Günter sich mit den Top-Vereinen messen können.

Ein bisschen Glück wünscht sich auch die Bürgerstiftung St. Georgen. Denn die versteigert gerade ein original Spielertrikot von Christian Günter aus der abgelaufenen Saison. Und das für den guten Zweck. Das Mindestgebot von 250 Euro, das die Bürgerstiftung ausgegeben hatte, hat die Auktion auf der Internetplattform Ebay schon erreicht.

Mit St. Georgen verbindet den Profi-Fußballer zum einen die Schule, denn auf der Realschule St. Georgen hat er einst seinen Schulabschluss gemacht, zum anderen hat der aus Tennenbronn stammende Spieler erst vor zwei Jahren eine Ausbildung als Industriemechaniker beim St. Georgener Unternehmen J.G. Weisser Söhne absolviert. Hier schließt sich der Kreis, denn J.G. Weisser-Geschäftsführer Thorsten Rettich gehört seit 2016 dem Vorstand der Bürgerstiftung St. Georgen an.

Auf das zu versteigernde Trikot mit der Rückennummer 30 ist noch bis in die Nacht von Samstag auf Sonntag zu bieten. Kurz nach Mitternacht wird sie auslaufen. Das Trikot trägt die Unterschrift von Christian Günter und von vielen seiner Mannschafts-Kameraden. Mit dabei: Karim Guédé, Vincenzo Grifo, Nicolas Höfler, Pascal Stenzel, Florian Niederlechner, Manuel Gulde, Onur Bulut, Alexander Schwolow, Marc Torrejón, Rafal Gikiewicz und Julian Schuster. Unterschrieben hat auch Jonas Meffert, allerdings wurde er nach der Winterpause zum Karlsruher Sportclub verliehen.

Die Auktion ist am besten über einen kleinen Umweg auf die Internetseite der Bürgerstiftung zu finden, weil der Original-Link des Auktionshauses sehr lang ist. Die Seite der Stiftung ist erreichbar über www.buergerstiftung-st-georgen.de