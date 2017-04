St. Georgen Für den Kaffeetreff der Arbeiterwohlfahrt gibt es noch Hoffnung

Dennoch: Am Dienstag gab es erstmal den Dank und ein Geschenk für die vier Helferinnen, die jetzt aufgehört haben. Mit einer möglichen Nachfolgerin führt der Awo-Kreisgeschäftsführer jetzt Gespräche.

Volles Haus beim vorläufig letzten Kaffeenachmittag der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Roten Löwen: Zur Verabschiedung von Anna Weißer und ihren Helferinnen Renate Dold, Else Reuter und Brigitte Springmann kam neben Bürgermeister Michael Rieger auch Awo-Kreisgeschäftsführer Gerald Weiss vorbei. Bei der Hauptversammlung am vergangenen Wochenende kam dem Ortsverein St. Georgen die komplette Leitung abhanden. Weder für die Vorsitzende Anna Weißer noch für ihre Stellvertreterin Ute Meder und Schriftführerin Else Reuter fanden sich Nachfolger. Im Roten Löwen kündigte Gerald Weiss an, bei Vereinsleben wie Vereinsstruktur intensiv Ausschau zu halten. "Bezüglich des Vorstands gehen wir direkt auf geeignete St. Georgener Mitglieder zu", sagte Weiss. Er rechnet mit vielen intensiven Gesprächen und hängt keinem Zeitplan nach. Man wolle sich da nicht selbst unter Druck setzen. "Bisher ist es uns immer gelungen, die Vorstände der Ortsvereine zu besetzen."

Weil Anna Weißer aus Altersgründen sowohl nach 16 Jahren den Awo-Vorsitz als auch die Organisiation des 14-täglichen Kaffeetreffs niederlegte, den sie vor 14 Jahren auf den Weg gebracht hat, braucht der Awo-Kreisgeschäftsführer noch eine zweite Lösung. An einem der drei dicht besetzen Awo-Tische saß am Dienstag auch Angelika Jambric. Sie hatte dieser Tage angekündigt, den Treff eventuell weiterzuführen. Eine Entscheidung hänge von Faktoren ab, über die sie derzeit noch nicht sprechen wolle. Auch wenn die vier Helferinnen alle zusammen aufgehört haben, sei die Personalsituation nicht der entscheidende Grund. "Das würde ich anfangs auch alleine hinkriegen", meinte sie. "Mit Frau Jambrec setzen wir uns zeitnah zusammen", kündigte Weiss optimale Awo-Starthilfe an. Vor einer Enscheidung stehen auch Gespräche mit der Stadt an.

Bürgermeister Rieger hatte den vier Frauen einen Gutschein für ein gemeinsames Abendessen mitgebracht. Es sei stark, dass es in der Stadt so engagierte Damen gebe. Er sei traurig, dass der "lockere Austausch mitten in der Stadt mit Kaffee, Kuchen, Bier und Kartenspielen" nun ein zumindest vorläufiges Ende nehme. Natürlich hoffe er auf eine Fortsetzung. Die Räume im Roten Löwen seien jedenfalls reserviert. Und "unsere Anna", wie Weiss die scheidende Chefin vor einem tosenden Applaus der Gäste für ihre tolle Leistung lobte? "Ich komme zum Kaffeetreff nur noch dann, wenn ich nichts helfen muss", meinte Anna Weißer lachend.

Arbeiterwohlfahrt

Die Arbeiterwohlfahrt wurde 1919 als Selbsthilfe in der Arbeiterschaft in der SPD gegründet. Im Nationalsozialismus war die Awo verboten. Nach der Neugründung 1946 lag bei den Ortsvereinen in der Region ein Schwerpunkt beim Erhalt der Kindererholungsheime. Im Schwarzwald-Baar-Kreis haben die Awo-Ortsvereine Villingen-Schwenningen, St. Georgen, Triberg, Schonach, Bad Dürrheim, Blumberg und Furtwangen zusammen rund 800 Mitglieder. (wur)