St. Georgen Frust im Belchenweg

Leere Regale statt Frühstückswecken: Unsere Autorin beklagt einen Verlust.

Wie haben sich Verwaltung und die Bewohner der Seebauernhöhe in St. Georgen gefreut, als Bäckermeister Tobias Dold am Belchenweg sein Geschäft eröffnete. Das war im Oktober 2012. Viereinhalb Jahre später gibt es dort keine Frühstückswecken mehr, kein Kuchen und auch keine Hausmacherwurst. Auf den noch vorhandenen Regalen herrscht gähnende Leere. Und die rund 3200 Bewohner der Seebauernhöhe und den darunter liegenden Straßen stehen ratlos vor dem verschlossenen Laden, den noch eine Banderole als Nachbarschaftsladen ausweist. Was ist bloß passiert? Zunächst lief ja alles gut: Backwaren ab dem frühen Morgen, Obst und Gemüse kamen dazu, später auch Zeitungen und Waschmittel, eine Postannahmestelle und hin und wieder stand Tobias Dold selbst am Verkaufstresen und äußerte sich sehr zufrieden.

Inzwischen hat der Bäckermeister aus Tennenbronn seinen Laden dort aufgegeben, hat zunächst den Schmelzebeck in Langenschiltach gepachtet und aufgegeben, dann seine Backstube in die Sommerauer Straße verlegt. In Peterzell startete er 2013 zusätzlich, suchte im Internet Personal und Auszubildende. Im Juli 2016 fand er in Wolterdingen offensichtlich bessere Bedingungen für die Einrichtung eines Nachbarschaftsladens, den er jetzt von St. Georgen aus betreibt. Dafür hat er das Geschäft im Belchenweg geschlossen. Es soll am mangelnden Umsatz und am fehlenden beziehungsweise kranken Personal gelegen haben.

Nun kann jeder Geschäftsmann seine Geschäfte schließen oder verlegen wie er will oder muss. Da können ihm auch ein Bürgermeister oder Gemeinderäte nicht reinreden. Doch so still und heimlich ein Geschäft mit zunächst eingeschränkten Öffnungszeiten und dann ganz zu schließen, ist für den Wohnbezirk einfach traurig. Verliert er doch die einzige Einkaufsmöglichkeit neben einem wöchentlichen mobilen Fleischereiangebot. Vor allem die älteren, autolosen, bewegungseingeschränkten Bewohner haben sich am nahen Backwaren- und Service-Angebot gefreut. Jetzt müssen sie per Bus in die Stadt fahren, zumal in der Talstraße der dort ansässige Markt auch für ein halbes Jahr wegen Renovierung schließt. Bleibt die Hoffnung, dass ein anderer Bäckermeister die Chance wahrnimmt und im Belchenweg eine Filiale eröffnet.