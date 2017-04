St. Georgen Frühjahrsmesse in der St. Georgener Stadthalle

50 Aussteller präsentieren ihr Angebot am 20. und 21. Mai. Große Leistungsschau derHändler und Handwerker

St. Georgen – 50 Aussteller präsentieren sich bei der St. Georgener Frühjahrsmesse, die am 20. und 21. Mai in und um die Stadthalle stattfindet. Einzelhändler, Handwerker, Gastronomie und Dienstleister stellen sich und ihr Angebot an zwei Tagen vor. Organisiert wird die alle zwei Jahre stattfindende Frühjahrsmesse von der Stadt St. Georgen. Der Eintritt ist frei.

Die Besucher erwartet eine umfassende Leistungsschau der St. Georgener Händler und Handwerksbetriebe sowie verschiedener Dienstleister. "Wir wollen die Vielfalt zeigen, die St. Georgen zu bieten hat", erklärt Andrea Lauble vom Stadtmarketing, worauf die Frühjahrsmesse abzielt. Und das sowohl Einheimischen als auch auswärtigen Besuchern. "Wir haben in unserer Stadt ein vielfältiges Angebot, das selbst viele Einheimische nicht kennen. Und den Besuchern, die von auswärts kommen, wollen wir natürlich auch zeigen, was St. Georgen zu bieten hat", so Lauble. Die Vielfalt sei in St. Georgen groß genug, "damit man seine Waren nicht im Internet bestellen oder in eine andere Stadt zum Einkaufen fahren muss."

Die Vorbereitungen zur Messe sind bereits abgeschlossen. Es sei kein Problem gewesen, genügend Aussteller für die Messe zu gewinnen. "Wir haben ohne Mühe 50 Aussteller gewinnen können." Diese werden sich den Besuchern präsentieren und sie über ihr jeweiliges Leistungsangebot informieren. Die Ausstellungsfläche umfasst neben der Stadthalle auch die angrenzende Mehrzweckhalle sowie ein Messezelt. Auf einem Freigelände werden zudem die Autohäuser Bösinger und Autocrew Ganter einige Fahrzeuge ausstellen.

Die Frühjahrsmesse sieht Andrea Lauble keineswegs als Konkurrenz zu anderen Messen wie beispielsweise der Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen. "Wir sind eher eine kleine, gemütliche Messe. Hier trifft man viele Bekannte." Neben dem Angebot der Aussteller wird auch ein Rahmenprogramm für Kurzweil und Unterhaltung bei den Besuchern sorgen.

Eine Hüpfburg und Kinderschminken wird den jüngeren Besuchern gefallen. Bei einer Oldtimerschau des MSC Peterzell geraten sicherlich die Autofans ins Schwärmen.

Die Frühjahrsmesse in St. Georgen findet statt am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, in und um die Stadthalle auf dem Roßberg. Die Messe ist geöffnet am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die offizielle Eröffnung nimmt Bürgermeister Michael Rieger am Samstag um 13 Uhr vor. Der Eintritt ist frei. (spr)