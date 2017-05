St. Georgen Frühjahrsmesse in St. Georgen: 50 Unternehmen stellen sich vor

Die Frühjahrsmesse am Rossberg versteht sich als Schaufenster und Wirtschaftsförderung. Der Motorsportclub ist zudem mit einer Oldtimerschau dabei.

Der Rossberg wird zum Schaufenster der Region. Am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, präsentieren sich bei der siebten Frühjahrsmesse in der St. Georgener Stadthalle 50 Aussteller aus den Bereichen Handel, Handwerk und Dienstleistung.

Organisatorin Andrea Lauble vom Stadtmarketing freut sich auf die Messe. „Wir bieten den Ausstellern eine Plattform, um Werbung für sich zu machen. Das ist auch eine Art Wirtschaftsförderung“, sagt sie. Deshalb werden auch ausschließlich Unternehmen aus St. Georgen auf der Messe zu sehen sein.

Ein Großteil der Aussteller ist zum wiederholten Mal dabei. Für Lauble auch ein Indiz dafür, dass die Messe für die Teilnehmer erfolgreich ist. Bürgermeister Michael Rieger ist ebenfalls glücklich über die große Zahl der Teilnehmer. Diese präsentieren sich in der Stadthalle, im angrenzenden Mehrzwecksaal, einem Messezelt und auf dem Freigelände. Die Themenwelt Handwerk, die sich hauptsächlich im Mehrzwecksaal präsentiert, widmet sich schwerpunktmäßig Bauen und Energieeffizienz.

In der Stadthalle werden sich insbesondere Dienstleister unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Gastronomie und Einzelhandel vorstellen. Auch der SÜDKURIER wird mit einem Stand in der Stadthalle dabei sein.

Im Freigelände zeigt der Motorsportclub MSC Peterzell eine Oldtimerschau. Außerdem stellt das Autohaus Bösinger einige Fahrzeuge aus. Das Autohaus Ganter wird eine Hüpfburg aufstellen, bei den Tagesmüttern können sich die kleinen Besucher schminken lassen. Außerdem wird an beiden Tagen jeweils Clown Harry Zapp die Kinder unter anderem als magischer Postbote begeistern. Kulinarisch verwöhnen die St. Georgener Gastronomen die Besucher.

Öffnungszeiten

Die Frühjahrsmesse findet am Samstag, 20. Mai, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 18 Uhr in und um die Stadthalle auf dem Rossberg statt. Bürgermeister Michael Rieger eröffnet die Messe am Samstag um 13 Uhr. Kinderclown Harry Zapp wird am Samstag von 13.30 bis 16.30 Uhr und am Sonntag von 12 bis 15 Uhr auf dem gesamten Messegelände unterwegs sein. Der Eintritt frei.