Handwerk, Handel und Dienstleister bei St. Georgener Frühjahrsmesse. Unternehmen präsentieren Vielfalt und Qualität. Zahlreiche Besucher kommen an zwei Tagen in die Stadthalle. Viel Lob gibt es auch vom Landrat und der Politik.

Zwei Tage lang demonstrierten heimisches Handwerk, Handel und Dienstleister, was sie zu bieten haben. Bei der St. Georgener Frühjahrsmesse warfen die 50 Aussteller ein ordentliches Pfund an Vielfalt und Qualität in die Waagschale, von denen sich zahlreiche Besucher überzeugen konnten.

Als "tolles Forum, um die Innovationskraft der Bergstadt komprimiert zu erleben" bezeichnete Bürgermeister Michael Rieger die inzwischen siebte Auflage der alle zwei Jahre stattfindenden Frühjahrsmesse. Das überzeugende Angebot aus Neuem und Bewährtem zeige, dass St. Georgen "ein vielseitiger Standort mit immer besser werdender Infrastruktur ist." Die Stadt, aber auch der Kreis und das Land bemühten sich um die Verbesserung der Infrastruktur, wie Rieger anhand des Breitbandausbaus, geplanter Ringzughaltestelle und Ausbau des Autobahnzubringers aufzählte. Die Bemühungen der St. Georgener Gewerbetreibenden sollten dahingehend gewürdigt werden, dass die Konsumenten das Angebot wahrnehmen und das Internet allenfalls dazu nutzten, Preise und Angebote zu vergleichen, um dann beim Händler vor Ort zu kaufen.

Landrat Sven Hinterseh sei "immer wieder erstaunt, was da läuft." St. Georgen sei eine agile Stadt, was auch an einem Bürgermeister liege, "der den Karren für Handel, Gewerbe und Industrie zieht." Hinterseh stieß ins selbe Horn wie Rieger, man müsse den Euro, den man hier verdiene, auch hier ausgeben. Politisch stärkte der Landrat dem Bürgermeister den Rücken. Bei der Fortschreibung des Nahverkehrswegeplans mit geplantem Ringzughalt und Ausbau der Autobahnanbindung tue der Landkreis viel dafür, dass St. Georgen noch mehr an Attraktivität gewinnt.

CDU-Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei, der das Grußwort auch stellvertretend für die Landtagsabgeordneten Karl Rombach (CDU) und Martina Braun (Grüne) überbrachte, bescheinigte der Bergstadt ein hohes Maß an Lebens-, Wohn- und Arbeitsqualität. "St. Georgen ist ein Kraftpool im Landkreis und in der Region." Er sei froh, dass sowohl in St. Georgen als auch in der Region eine Vielzahl familiengeführter Unternehmen angesiedelt sind. Am aktuellen negativen Beispiel der Firma Grässlin zeige sich, was passiert, wenn viele Kilometer entfernt Entscheidungen über die Zukunftsausrichtung von Unternehmen getroffen werden.

Beim Rundgang über die Messe überzeugten sich die Ehrengäste direkt von der Angebotsvielfalt. Die Aussteller betrieben jeweils hohen Aufwand, um sich den Besuchern bestmöglich zu präsentieren, kompetent zu beraten und neugierig zu machen.