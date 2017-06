Die katholische Kirchengemeinde hat die für kommenden Sonntag, 18. Juni, angesetzten Feierlichkeiten zu Fronleichnam abgesagt.

Festgottesdienst, Prozession und der anschließende traditionelle Hock entfallen in diesem Jahr ersatzlos. Stattdessen findet am Sonntag um 9.30 Uhr in der St. Georgskirche eine Wortgotteskommunionfeier unter Mitwirkung der Erstkommunikanten statt.