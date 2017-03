St. Georgen Frohsinn-Radballer auf der Erfolgsspur

Nach dem schwierigen Jahr 2015 läuft bei den Sportlern wieder alles bestens, wie sich bei der Jahreshauptversammlung zeigte.

Langenschiltach (kim) Das vergangene Vereinsjahr war nicht mit dem turbulenten Vorjahr zu vergleichen, wie der Vorsitzende des Radfahrvereins Frohsinn, Jochen Schultheiss, gleich zu Beginn der Jahreshauptversammlung erleichtert feststellte. "Nach dem Horror-Szenario von 2015, als die Kellermann-Halle in St. Georgen geschlossen wurde und wir nicht mehr trainieren konnten, läuft alles wieder in geregelten Bahnen, seit wir in der Mehrzweckhalle von Peterzell Aufnahme gefunden haben", freute sich Schultheiss.

Das Jahr 2016 verlief zwar normal, aber sowohl sportlich als auch terminlich sei es sehr intensiv gewesen. Die Radballer waren an 40 Spieltagen und 80 Trainingsabenden aktiv. Dazu kamen 13 Versammlungen und sieben Feste. Der Vorsitzende vergaß auch nicht, die Frauen-Gymnastikgruppe und die Yoga-Gruppe für ihren Eifer zu loben.

Da Schultheiss auch das Amt des Radball-Fachwartes ausübt, präsentierte er anschließend einen detaillierten Bericht über die zum Teil sensationellen Leistungen der Radsportler. Den größten Erfolg bei den Radballern holten die beiden Jüngsten Jonas Schultheiss und Silas Dold, die sich den Staffelsieg in der U 11 Klasse sicherten und damit die Teilnahme an der Landes-Meisterschaft, bei der sie auf Platz fünf landeten. "Mit sechs Nachwuchs-Teams und fünf Herrenmannschaften sind wir so gut aufgestellt wie schon lange nicht mehr", betonte Werner Schultheiss. Vor allem bedankte er sich bei Lennart Baumann, der ihn bei den Schülern als Nachwuchs-Trainer unterstützt.

Bedauerlich jedoch fand der Vorsitzende, dass sein Stellvertreter Ulrich Szembek nicht mehr kandidieren wolle. Lang war die Liste seiner Verdienste, die er sich seit 38 Jahren im Vorstandsteam erworben hatte und die alle aufgezählt wurden. Unter großem Beifall wurde Szembek anschließend zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Weitere 13 Ehrungen standen auf der Tagesordnung, aber nur drei Mitglieder konnten die Urkunde persönlich in Empfang nehmen. Schon ein halbes Jahrhundert gehört Lore Pietzker zum Verein, darum wird sie mit der Ehrenmitgliedschaft belohnt. Seit 25 Jahren sind Volker Eberspächter, Ursula Schwenk, Daniel Weißer, Fabian und Manuel Hengstler sowie Erika, Bernd und Annette Ettwein Mitglieder. Für zehn Jahre Treue wurden Robin Burgbacher, Lucy Epting, Jochen Lehmann und Jonas Schultheiss, der zehnjährige Sohn des Vorsitzenden, geehrt.